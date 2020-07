Pacek in pol: polulal se je na igrišču #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj zvečer smo bili na polfinalni tekmi severno irskega pokala priča bizarnemu dogodku. Napadalec ekipe Coleraine Eoin Bradley je pred začetkom podaljškov polulal na igrišču in na spletu povzročil različne odzive.

Tako na prvem kot drugem polfinalu severnoirskega pokala smo spremljali podaljške, na prvem, na obračunu med ekipa Ballymena in Coleraine pa je vse skupaj začinila poteza Bradleyja, ki ga je očitno močno tiščalo na stran. Namesto, da bi stekel v slačilnico, je malo potrebo opravil kar na zelenici.

Vse skupaj so posnele tudi kamere, tako da sta se komentatorja prenosa na BBC 2 vsem pred malimi zasloni opravičila, a burne odzive na spletu s tem nista preprečila. ''Vesel sem, da sem zamudil uriniranje Bradleyja,'' je dejal eden, drugi, da je to odvratno in bi moral biti napadalec kaznovan, tretji pa le, da je videl malce več Bradleyja, kot je pričakoval.

Bradley je zanimivo Coleraine v prvem polčasu popeljal v vodstvo, pri streljanju enajstmetrovk pa je bil nenatančen. Vstopa v finale se je na koncu razveselila ekipa Ballymena.

