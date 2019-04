Šparglji in drugačen vonj urina: zakaj se to dogaja? #video

Nenavadnega vonja urina po uživanju špargljev sicer ne opazijo vsi - nekateri ga zaznajo zelo intenzivno, drugi pa sploh ne. Ne eni ne drugi pa zaradi tega niso ne prikrajšani ne v prednosti.

Značilen vonj urina naj bi povzročala določena snov v špargljih - 1,2-ditiolan-4-karboksilna kislina, so pojasnili na slovenskem Inštitutu za nutricionistiko. Ta snov vsebuje žveplo in po zaužitju špargljev se produkti presnove te snovi sproščajo v urin, ta pa v stiku z zrakom dobi značilen vonj.

"Ta snov ni škodljiva za telo, niti nima kakšnih posebnih koristnih učinkov. Značilen vonj urina zaznamo torej zgolj zaradi presnove te snovi, ne pa zaradi izločanja strupov iz telesa ali česa podobnega," so še poudarili na omenjenem inštitutu.

Kljub temu pa so šparglji nedvomno živilo, ki si ga velja v njihovi kratki sezoni - ta pri nas traja od začetka aprila do sredine junija - pogosto privoščiti. So lahko prebavljivi in nizkokalorični, sto gramov špargljevih poganjkov vsebuje le okoli 20 kilokalorij. Ob tem so bogat vir vitamina K, folne kisline in železa, v nekoliko manjših količinah vsebujejo tudi nekatere druge vitamine, kot so na primer vitamini skupine B, ter znaten delež prehranskih vlaknin, so še navedli na Inštitutu za nutricionistiko.

