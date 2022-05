V azijski pivovarni na prodaj nova vrsta piva z edinstveno sestavino

Singapurska agencija za vodo je predstavila pivo, ki je na voljo v trgovinah in barih po vsem svetu. To je storila z namenom, da bi ozaveščala o težavah s pomanjkanjem vode v državi in ​​inovativnih rešitvah, ki jih je pripravila za reševanje teh težav, poroča BBC.

Ali bi ljudje pili pivo, ki je v bistvu narejeno iz urina?

Pivo je oglaševano kot najbolj zeleno singapursko pivo.

Narejeno je iz pomembnih elementov, kot sta nemški ječmen in norveški kvas. Ključna sestavina pa je NeWater. Gre za prečiščeno tekočino, ki je narejena iz odplak oziroma odpadne vode iz gospodinjstev. V Singapurju takšno vodo uporabljajo že približno 20 let. Pivo je v 95 odstotkih narejeno iz te vode. Strokovnjaki so vodo pregledali s strogimi testi in šla je skozi več filtracij, tako da je varna za pitje.

Kljub nenavadnim sestavinam je pivo večini gostov všeč. Foto: Posnetek zaslona

Gostje so sprva presenečeni

Tisti, ki so pivo že poskusili, pravijo, da lepo teče po grlu. "Če bi hotel, bi lahko spil ogromne količine tega piva," je povedal nekdo, ki je poskusil to pivo.

Ko gostom povedo, iz česa je pivo narejeno, so sprva presenečeni, a pivo vseeno poskusijo in jim je v večini primerov všeč.

V državi primanjkuje pitne vode

Singapurska vlada se že več let trudi, da bi zadovoljila povpraševanje po vodi. Res je, da je Singapur obdan z vodo, a jim v državi primanjkuje velika količina pitne vode.

Odgovorni so dejali, da v državi z zbiranjem deževnice in uvozom vode iz Malezije pokrijejo le 50 odstotkov vseh potreb po vodi. Preostalo vodo pridobijo na način, kot je NeWater, in iz razsoljene morske vode. V Singapurju se bodo do leta 2060 namreč podvojile potrebe po vodi, zato se bodo morali v prihodnosti več nanašati na alternativne vire.

Ker je Singapur eno izmed najgosteje poseljenih območij, si močno prizadevajo, da se ne izgubi niti ena "zlata" kapljica vode.

"Voda je varna"

"Zelo pomembno je, da javnost sprejme, da je ta voda čista, čeprav prihaja iz odplak. Ideja je, da ljudi izobrazimo, da je ta voda varna, saj smo opravili stroge teste," pravi Ryan Yuen iz uprave podjetja.

Ker se svet srečuje s številnimi sušami, ki jih povzročajo podnebne spremembe, so podobne projekte začele uvajati tudi druge države. Med drugim v Indiji, na Kitajskem in v delih Združenih držav Amerike.