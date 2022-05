Saša Lendero s pivom upa na čudež

48-letna Saša Lendero te dni dopustuje v Egiptu, kjer je nekoč že počitnikovala s svojo družino, in ob tem na družbenih omrežjih deli svoje fotografije. Zadnje objave so bile posnete s skodelico kave, ki jih je Saša pospremila z lepimi mislimi. A posebno pozornost so pritegnile fotografije nje v kopalkah.

Ob eni izmed njih je zapisala, da bo poskusila s pivom, saj naj bi po njem določene stvari rasle. Verjetno je ob tem mislila na slavno pesem Andreja Šifrerja, ki poje, da ženskam po pivu rastejo prsi.

Še pred to fotografijo je objavila sebe v kopalkah in poleg zapisala: "Ko voda odplakne vse negativne misli in se na toplem soncu razblinijo skrbi, se spet zbudi radost in uživanje v vsakem trenutku."

Saša se ima dobro, širi pozitivno energijo in temu podobni so tudi komentarji.

Preberite še: