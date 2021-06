Ganljiv zapis sveže poročene Saše Lendero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pretekli vikend sta usodni da dahnila priljubljena slovenska glasbenika Saša Lendero in Miha Hercog. Pevka je svoje občutke nekaj dni po poroki na družbenih omrežjih delila z oboževalci. Objavila je sliko, na kateri mladoporočenca izgledata bolj srečna kot kadarkoli in ob njej zapisala: "Sreča sije v očeh! Ti si moj dom! V dobrem in slabem!"