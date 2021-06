Ganljive podrobnosti s poroke Saše Lendero in Mihe Hercoga #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pretekli vikend sta v zakonski jarem končno skočila priljubljena slovenska glasbenika Saša Lendero in Miha Hercog. Po poročanju virov je bila poroka sanjska, čustvena in zelo ganljiva.

Potem ko sta se Saša Lendero in Miha Hercog zaročila pred televizijskimi kamerami šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, sta si pretekli vikend končno dahnila usodni da.

Zanesljivi viri so nam izdali, da je bila poroka zelo ganljiva, še posebej čustven pa je bil ženin Miha, ki je jokal ves čas, od trenutka, ko je zagledal svojo bodočo ženo, do takrat, ko sta se sprehodila od oltarja. "Tako je bil ganjen, da je pozabil celo svojo zaobljubo," smo izvedeli.

Poročila ju je zdaj že priljubljena matičarka Zvezdana Mlakar, ki je z mladoporočencema tudi sodelovala pri Planetovem šovu.

Kot mladoporočenca prvič zaplesala na Eda Sheerana

Kot mladoporočenca sta "odplesala famozen prvi ples" na pesem Eda Sheerana, britanskega glasbenika, katerega glasba je izjemno priljubljena na porokah po vsem svetu. Pomembna vloga je pripadla tudi njuni 12-letni hčerki Arii, ki je prinesla poročne prstane, sicer pa je ta posebni dan prepustila staršem, na katere je zelo ponosna.

Poroke se je udeležilo od 100 do 120 svatov, ki sta jih glasbenika pred obredom prosila, naj nič ne objavljajo na družbenih omrežjih, a se vseeno nekateri niso mogli zadržati.

Med povabljenci so bili številni znani Slovenci, med njimi Špela Grošelj, Domen Kumer, Tomaž Mihelič Marlenna, mojster ličenja Emperatrizz, Jože Potrebuješ, manjkal pa ni niti del ekipe šova Kdo si ti? Zvezde pod masko. Poleg Zvezdane so Sašin in Mihov dan slavili še Jasna Kuljaj, Milan Gačanovič, ki je oblikoval Mihovo poročno obleko, kot že omenjeno Zvezdana Mlakar, pa tudi vodja produkcije šova, Melinda Rebrek.

