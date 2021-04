Saša Lendero se je pokazala v poročni obleki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Planet Vau, ki bo na sporedu nocoj ob 18.30 na Planetu, bo Saša Lendero spregovorila o pripravah na poroko in ekskluzivno boste videli, kako je videti v poročni obleki. Zgodbe iz zakulisja snemanja filmov z največjimi holywoodskimi zvezdami bo razkrila kaskaderka Tjaša Perko, v gozd pa vas bo povabila voditeljica oddaje Klepet ob kavi Jasmina Kandorfer.

V nocojšnji oddaji Planet Vau bodo preverili, kako potekajo priprave na poroko Saše Lendero in Mihe Hercoga, ki sta pred kratkim poskrbela za eno najbolj romantičnih zarok pred kamerami. Eva Cimbola je Saši pripravila tudi čustveno presenečenje, priljubljeno pevko pa boste lahko v oddaji videli v poročni obleki.

Uspešna kaskaderka Tjaša Perko bo razkrila, kakšni so največji filmski zvezdniki za kamero, voditeljica Jasmina Kandorfer pa vas bo odpeljala v gozd in pokazala, kako vas nekaj preprostih vsakodnevnih trikov lahko pomladi tudi za več let.

Voditeljica Gaja Prestor bo v studiu gostila pevko Raiven, izvedeli pa boste tudi, zakaj se je raper Nipke lotil projekta, v katerem poziva vse, da pristopijo k skrbi za čistejše okolje.

Magazinska oddaja Planet Vau z voditeljico Gajo Prestor, ki prinaša novice iz sveta estrade, glasbe, filma in mode, je na sporedu vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu.

