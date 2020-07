Upor brazilskega zvezdnika, ki povzroča težave Barceloni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Arthur se je uprl in ljudem v Barceloni sporočil, naj nanj v tej sezoni ne računajo več. Foto: Reuters

Arthur, ki ga je Barcelona že prodala Juventusu, iz katerega v nasprotni smeri prihaja bosanski vezist Miralem Pjanić, bi moral za Katalonce igrati do konca sezone, a očitno ne bo. Brazilec se je namreč uprl Barceloni in iz Brazilije, kamor je medtem odšel, sporočil, da za Katalonce ne bo več igral.

Medtem ko Miralem Pjanić pridno igra za Juventus in je Torinčanom pomagal tudi do nedavnega naslova italijanskega prvaka, je z Arthurjem, ki bo v zelo čudnem poslu, za katerega sta pred časom poskrbela Barcelona in Juventus, odšel v drugo smer, precej drugače.

Odkar je postalo jasno, da po koncu sezone odhaja iz Barcelone, kar je bilo v nasprotju z njegovimi željami, saj si je želel ostati, ga trener Quique Setien namreč niti enkrat ni poslal v igro.

Zdaj, ko so imeli nogometaši Barcelone po koncu španskega prvenstva nekajdnevni premor in ga izkoristili vsak na svoj način, pa se 23-letni brazilski vezist ni več vrnil v Barcelono in sporočil, da zanjo ne namerava več igrati.

Quique Setien ima že tako težave na sredini igrišča

Quique Setien ima težave z brazilskim vezistom. Foto: Reuters V vodstvu Barcelone, ki se pripravlja na povratno tekmo osmine finala lige prvakov proti Napoliju, ki jo še mora odigrati, so ga že opozorili, da krši pogodbo, a naj bi vztrajal pri svojem in se v Španijo ne bo vrnil.

Čeprav ga po naznanitvi prestopa niti enkrat ni poslal na igrišče, to utegne predstavljati težavo za trenerja Setiena. Na tekmi proti Napoliju, proti kateremu so Katalonci v Neaplju marca remizirali z 1:1, namreč ne bo mogel računati na kaznovana vezista Sergia Busquetsa in Artura Vidala.

Arthur je kot naslednik Andresa Inieste in Xavija Hernandeza v Barcelono pompozno prišel leta 2018 iz brazilskega Gremia, a ni povsem upravičil visokih pričakovanj.

V 72 nastopih v vseh tekmovanjih je zabil štiri gole in prispeval še šest asistenc.

V tej sezoni je Brazilec v vseh tekmovanjih odigral 28 tekem, zabil štiri gole in se štirikrat vpisal med asistente.