Odločitev Uefe, ki buri duhove. Je kriv Ronaldo?

Pri Uefi so razkrili ekipo leta 2019 po svojem izboru. V njej se je še 14. znašel Cristiano Ronaldo, kar je rekord, a prav njegova uvrstitev v najboljšo enajsterico buri duhove. Pri Uefi naj bi se, ker ga sicer ne bi bilo v njej, v zadnjem hipu odločili za spremembo in z nevsakdanjo formacijo poskrbeli, da se je v ekipi, ki jo določajo glasovi navijačev, znašel tudi portugalski zvezdnik torinskega Juventusa.

Po poročanju nekaterih medijev so se pri Uefi odločili za spremembo formacije v 4-2-4 s kar štirimi napadalci, ker se v ekipi leta sicer ne bi znašel Cristiano Ronaldo. V glasovanju navijačev je med napadalci namreč pristal na četrtem mestu za zvezdniki Barcelone Lionelom Messijem, Liverpoola Sadiom Manejem in Bayerna Münchna Robertom Lewandowskim.

Pri Uefi, tako trdijo nekateri svetovni mediji, naj bi prav zaradi odločitve, ki so jo sprejeli tik pred zdajci, za en teden zamaknili razkritje ekipe leta, ki so jo obelodanili v sredo.

Tako se je sploh prvič v 19 letih, odkar pri krovni evropski nogometni organizaciji izbirajo ekipo leta, zgodilo, da se zatekli k formaciji 4-2-4 z zgolj dvema vezistoma.

Lanskolena najboljša vezista po izboru glasov obiskovalcev spletne strani Uefa.com sta postala Frenkie de Jong, ki se je tam znašel po zaslugi iger v majicah Barcelone in predvsem Ajaxa, in Kevin de Bruyne, ki navdušuje kot član Manchester Cityja.

Na račun odločitve, po kateri je v njej pristal Ronaldo, naj bi iz idealne enajsterice lanskega leta odpadel Francoz v vrstah Chelseaja N'Golo Kante.

Javili so se tudi pri Uefi

S Portugalsko je osvojil ligo narodov. Foto: Reuters Na takšne trditve nekaterih medijev so se medtem že odzvali pri Uefi.

"Formacija, ki smo jo izbrali letos, je bila izbrana z namenom, da reflektira glasove navijačev in dosežke nogometašev v Uefinih tekmovanjih. Rezultat tega je, da se je v ekipi znašlo pet zmagovalcev lige prvakov in štirje finalisti lige narodov. Formacija se nenehno spreminja. Letošnje leto ni izjema," so sporočili iz Uefe in med vrsticami namignili na to, da so formacijo spremenili na tak način, da se je v njej še 14. znašel Ronaldo. To je sicer rekord in z naskokom največ od vseh nogometašev.

Drugi na lestvici je kdo drug kot Argentinec Messi, ki se je v Uefini ekipi leta znašel 11.

Ronaldo je lani v Uefinih tekmovanjih v majicah Juventusa in Portugalske v 50 nastopih zabil 39 golov. Z Juventusom je osvojil naslov italijanskega prvaka, s Portugalsko pa je postal zmagovalec krstne lige narodov.

Pa še to. Od leta 2001, ko pri Uefi izbirajo ekipo leta, ta še nikoli ni bila postavljena v formaciji 4-2-4. V zadnjih šestih letih so pri Uefi petkrat izbrali formacijo 4-3-3 in enkrat 4-4-2, ki je bila stalnica v letih pred tem.

Jan Oblak je bil ob zmagovalcu Alissonu iz Liverpoola ter Edersonu (Manchester City), Andreju Onani (Ajax) in Marcu-Andreju ter Stegnu (Barcelona) eden od petih nominiranih vratarjev. Foto: Reuters

Slovenija še čaka na tistega, ki bo oral ledino

In še tole. Za Uefino ekipo leta je bil nominiran tudi slovenski vratar Atletico Madrida Jan Oblak, ki pa, tako kot vsi preostali vratarji iz evropskih klubov, v konkurenci z Brazilcem iz vrst Liverpoola Alissonom ni imel možnosti, da bi se znašel v njej.

Za zdaj to ni uspelo še nobenemu slovenskemu nogometašu.

Ekipa leta 2019 po izboru Uefe:

Vratar: Alisson (Liverpool; Brazilija).



Branilci: Trent Alexander-Arnold (Liverpool; Anglija), Virgil van Dijk (Liverpool; Nizozemska), Andy Robertson (Liverpool; Škotska), Matthijs de Ligt (Juventus/Ajax; Nizozemska).



Vezista: Frenkie de Jong (Barcelona, Ajax; Nizozemska), Kevin de Bruyne (Manchester City; Belgija).



Napadalci: Lionel Messi (Barcelona; Argentina), Robert Lewandowski (Bayern München; Poljska), Cristiano Ronaldo (Juventus; Portugalska), Sadio Mane (Liverpool; Senegal).

Največ uvrstitev v izbor za Uefino ekipo leta:

14 – Cristiano Ronaldo

11 – Lionel Messi

8 – Sergio Ramos

6 – Iker Casillas, Carles Puyol, Andres Iniesta

