Novo priznanje za nogometaše Liverpoola

Krovna evropska nogometna zveza Uefa je danes razkrila imena nogometašev, ki so jih v idealno enajsterico leta 2019 izbrali navijači. Ti so največ glasov namenili članom evropskega prvaka Liverpoola, saj jih je v postavi kar pet.

Navijači so z glasovanjem v najboljšo enajsterico preteklega leta izbrali vratarja Alissona Beckerja (Liverpool) ter igralce Trenta Alexander-Arnolda (Liverpool), Matthijsa de Ligta (Ajax Amsterdam/Juventus), Virgila van Dijka (Liverpool), Andrewa Robertsona (Liverpool), Frenkieja de Jonga (Ajax/Barcelona), Kevina De Bruyna (Manchester City), Lea Messija (Barcelona), Cristiana Ronalda (Juventus), Roberta Lewandowskega (Bayern München) in Sadia Maneja (Liverpool).

Med izbrano enajsterico je sedem nogometašev, ki so jih navijači izbrali prvič, le Messi, de Bruyne, Ronaldo in van Dijk so že v preteklosti prepričali nogometne navdušence. Največkrat doslej so med letošnjimi izbranci navijači glasovali za zvezdnika Juventusa Ronalda in Barcelone Messija, saj je njuna letošnja uvrstitev v idealno enajsterico že 14. oziroma 11.

