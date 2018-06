Odločitev, ki meji na norosti: kaj je v ozadju?

Za mladim 22-letnim zvezdnikom sinjemodrih je izjemna klubska sezona. Dosegel 14 zadetkov in prispeval 19 podaj ter bil eden najzaslužnejših za to, da je Man City v Angliji ponižal konkurenco in na koncu osvojil kar sto točk. Izbran je bil tudi za najboljšega mladega igralca močne premier league, a to na koncu ni bilo dovolj, da bi se uvrstil v ekipo, ki bo čez nekaj dni v Rusiji začela obrambo svetovne krone.

"Težko se je bilo odločiti"

Joachim Löw je iskal čim boljše ravnotežje v ekipi. Foto: Reuters "Težko se je bilo odločiti med Julianom Brandtom in Leroyem Sanom. Oba sta zelo dobra, hitra in odlična v preigravanju. Julian je v lanskem pokalu konfederacij pokazal nekaj res odličnih predstav, tudi na treningih je blestel, zato je bila na koncu odločitev zares težka," je na ponedeljkovi oznanitvi potnikov v Rusijo dejal nemški selektor.

"V ekipi smo iskali ravnotežje. Nisem mogel iz ekipe vreči bolj defenzivno naravnanega nogometaša, da bi dobil eno mesto več v napadu. Morali smo misliti za naprej. Kaj bi se zgodilo, če se kdo poškoduje? Vedno moraš imeti rezervni načrt. Na koncu mi ni preostalo drugega, kot da se mu zahvalim," je dodal Löw.

odigrane tekme v sezoni 2017/18 zadetki podaje Leroy Sane 49 14 19 Julian Brandt 39 12 7 Marco Reus 15 7 1 Julian Draxler 47 5 10

Sane: Moram sprejeti odločitev selektorja

Oglasil se je tudi Sane, ki je kajpak razočaran, a odločitev je sprejel moško. Vsaj tako je zapisal. ''Hvala vsem za spodbudne besede in sporočila. Seveda sem zelo razočaran, ker ne bom del svetovnega prvenstva, a moram sprejeti odločitev selektorja. Nemčiji v Rusiji želim le najboljše. Osvojite ta pokal,'' je na svojih profilih na družabnih omrežjih zapisal Nemec.

Prevelik ego?

Leroy Sane je na trenutke res zelo egoističen igralec, a to velja za vse največje zvezdnike. Foto: Reuters

Uradno razlago lahko jemljemo resno, a prave logike za to potezo vendarle ni. Sane je od nogometašev na njegovem položaju, ki so ostali v ekipi, daleč najučinkovitejši, zato ne čudi, da je ostal določen dvom. Nekateri mediji so prepričani, da je odločitev padla tudi na prigovarjanje preostalih reprezentantov.

Nekdanjemu nogometašu Schalkeja očitajo prevelik ego. Najprej gleda nase, šele na to na ekipo, kar v nekaterih situacijah pred vrati nasprotnika ni najboljše.

Löw, ki ve, kaj potrebuješ, da zavladaš svetu, se je tako odločil, da v Rusijo popelje vojsko, ki ga bo upoštevala do zadnje besede. To je v preteklosti že prinašalo uspehe, poglejte le rezultat iz leta 2014.

Poleg Sana so priprave zapustili še Bernd Leno, Jonathan Tah in Nils Petersen. Med potniki je tudi povratnik po poškodbi, vratarski zvezdnik Manuel Neuer, ki bo po nekaterih informacijah celo prva izbira selektorja Löwa. Vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen, za katerim je dobra sezone, se bo moral zadovoljiti z vlogo rezervista.

