Odlično nasledil Keka, a ga navijači podijo iz kluba

Novi trener Rijeke Igor Bišćan beleži odlične rezultate. Odkar je na vročem reškem stolčku nasledil Matjaža Keka, še ni storil napačnega koraka. Rezultati so odlični, a vzdušje na Rujevici vseeno ni idilično. Navijaška skupina Armada vztraja pri svojem, saj Zagrebčana zaradi starih zamer, podobno velja za njegovega pomočnika Renata Pilipovića, noče videti v klubu. Zato do nadaljnjega bojkotira tekme.

Ko je Matjaž Kek, prvi favorit za prevzem položaja selektorja slovenske izbrane vrste, v začetku prejšnjega meseca zapustil Rijeko, se je vodstvo reškega kluba znašlo pred zahtevno nalogo. Iskalo je stratega, ki se ne bi ustrašil nehvaležne naloge, saj je njegov predhodnik iz Maribora izpisal najbolj zlata poglavja v zgodovini kluba. Predsednik Damir Mišković je ocenil, da bi bil lahko Igor Bišćan kos izzivu.

Ko se je odločil za Rijeko, je nastala težava

Matjaž Kek je bil trener Rijeke skoraj šest let, v tem obdobju pa je porušil ogromno rekordov. Foto: Vid Ponikvar Zagrebčan si je po prekinitvi sodelovanja z Olimpijo, katero je v sezoni 2017/18 popeljal do dvojne slovenske krone, nato pa se zaradi drugačnih pogledov na vodenje ekipe s prvim možem ljubljanskega kluba Milanom Mandarićem poslovil od Ljubljane, vzel nekaj časa za premor.

Ko se mu je sredi jeseni ponudila priložnost, da se okusi kot trener Anorthosisa, manjkal je le še podpis, ga je poklical predsednik Rijeke. Bišćan se je takoj ogrel za reško ponudbo, na roko mu je šla tudi želja družine, da bi ostala na Hrvaškem. Ciprčanom se je zahvalil, kar je razburilo vodstvo kluba, za katerega nastopa tudi občasni slovenski reprezentant Andraž Struna, in se preselil na Reko. Nato pa je nastala težava.

Navijaška skupina Armada je bila neljubo presenečena, ko je izvedela, da bo Mariborčana na trenerskem položaju nasledil prav 40-letni Zagrebčan. Bišćan jim ni ostal v prijetnem spominu.

Pred več kot dvema desetletjema, ko je še branil barve Dinama, se je po enem izmed zadetkov na derbiju proti Rijeki provokativno prijel za moškost. To je storil pred navijači Rijeke, ki mu tega niso oprostili. Vodstvo Rijeke je bilo prepričano, da se bodo vroča nesoglasja iz preteklosti počasi ohladila. Tudi Bišćan se je pokesal in dejal, da je to storil davno, ko je bil še mlad in neumen.

Verjeli so, da bodo dobri rezultati poskrbeli za navdušenje na Rujevici in da bo sčasoma vzplamtela ljubezen med navijači in novim strokovnim vodstvom. Ko je Bišćan za pomočnika trenerja vzel še Renata Pilipovića, sicer rojenega Rečana, ki se je Armadi zameril s prestopom v vrste zagrebškega Dinama, za katerega se je dogovoril tik pred znamenito tekmo med Rijeko in Osijekom (1999), po kateri so Rečani na sporen način ostali brez državnega naslova, je bila zamera še večja.

Na petih tekmah štirikrat zmagal, enkrat pa remiziral

Najbolj glasni navijači, ki so v začetku septembra na kultni Kantridi priredili nepozaben spektakel, na katerem je Rijeka pod vodstvom Keka napolnila mrežo Mariboru, so se odločili za najbolj nepriljubljeno potezo. Odločili so se za bojkot.

Tako jih bilo tudi prejšnji konec tedna na Rujevici, ko je Rijeka premagala Rudeš (5:1). ''Ne bomo navijali, dokler bosta v klubu Bišćan in Pilipović,'' so jezno in odločno sporočili klubu, ki pa se na njihovo zahtevo kaj pretirano ne odziva. Bišćan ostaja trdno v sedlu, v petih nastopih (prvenstvo in pokal) je vknjižil štiri zmage in remi (zmagal ni le na gostovanju pri splitskem Hajduku), Rečani pa so se drugouvrščeni zagrebški Lokomotivi približali na le štiri točke zaostanka. Svet je lepši, zlasti pogled na lestvico, a ne za vse.

Zlasti za pripadnike Armade, ki so na nedeljsko gostovanje v Pulj (Rijeka je zmagala z 2:1) odpotovali v maloštevilni zasedbi, nato pa predsedniku Miškoviću prek transparenta razvili sporočilo: ''Lažje je kupiti pihalno godbo kot pa spoštovati Armado? Vas ni sram?'' so zapisali in imeli v mislih dogodke s tekme proti Rudešu, ko je vodstvo kluba na tribune povabilo pihalno godbo iz Lovrena, ki je vsaj malce povzdignila ozračje.

Kako bo proti Dinamu?

Armada se zaradi bojkota ni oglašala, podobno je bilo tudi na nedeljskem gostovanju na stadionu Alda Drosine v Pulju. Bo reprezentančni premor, zaradi katerega bodo hrvaške prvoligaške zelenice mirovale dva tedna, pripomogel k spravi? Nogometaši Rijeke bi na naslednji tekmi vsekakor potrebovali glasno spodbudo, saj bo 24. novembra na Rujevici gostoval vodilni in v tej sezoni nepremagljivi zagrebški Dinamo. Ravno klub, zaradi katerega Armada goji zamere do Kekovega naslednika ...