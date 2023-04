Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O primeru mladega slovenskega nogometaša Jake Čubra Potočnika bo odločalo Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani, je Cas zapisal na uradni spletni strani. Mednarodna nogometna zveza Fifa je o tem primeru odločila pretekli mesec, vse vpletene strani, Olimpija, nemški Köln in igralec sam, pa so se zaradi nepravilnosti pritožile na Cas.

Kölnska ekipa je lani podpisala pogodbo s 17-letnim nekdanjim igralcem ljubljanske Olimpije, a pri tem kršila pravila, je pred tedni poročala nemška tiskovna agencija dpa. Zaradi tega mora Köln ljubljanskemu klubu, ki se je skliceval na neupravičeno enostransko prekinitev pogodbe, plačati 51.750 evrov, piše na spletni strani Casa.

To pa je precej manj od milijonskih zneskov, ki si jih je od tega procesa obetala Olimpija. Fifa je nemškemu prvoligašu Kölnu obenem določila prepoved podpisovanja igralcev v naslednjih dveh prestopnih rokih.

Foto: Guliverimage

Mladega Slovenca čaka štirimesečna prepoved igranja

Čuber Potočnik, ki se je že izkazal v Kölnovi ekipi do 19 let, pa je na začetku prestajanja štirimesečne kazni prepovedi igranja. Ljubljančani so sicer pri tej zanje sporni prekinitvi pogodbe trdili, da je nemški klub takrat 16-letnika napeljeval k prestopu.

Köln, Olimpija in Čuber Potočnik so v zadnjih tednih izkoristili 21-dnevni rok za oddajo pritožbe na Casu, ta pa za zdaj ni podal datuma zaslišanj ali morebitne odločitve.

V sporočilu za javnost je Cas zapisal, da Olimpija zaradi kršenja pravil prekinitve pogodbe od igralca in Kölna zahteva 2.507.200 evrov odškodnine, obenem pa še 69.972,6 evra odškodnine, ko je Čuber Potočnik treniral pri ljubljanskem klubu.

Köln zahteva umik prepovedi podpisovanja igralcev v naslednjih dveh prestopnih rokih in zagotavlja, da v novačenju Čubra Potočnika ni bilo nepravilnosti. Tudi 17-letni nogometaš zahteva konec suspenza, obenem pa opozarja, da pogodba z Olimpijo ni bila veljavno sestavljena.