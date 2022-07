Novi napadalec Borussie Dortmund ima raka mod

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novopečeni nogometni napadalec Borussie Dortmund Sebastien Haller je sinoči izvedel, da ima tumor na modih. Ker se je nogometaš po ponedeljkovem treningu počutil slabo, so opravili podrobnejše zdravniške preglede, ki so razkrili, da ima 28-letnik raka mod, so danes sporočili iz nemškega prvoligaša.