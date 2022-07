Dybala se seli k tekmecu, Ibrahimović ostaja pri prvakih, Juventus sprejel bogato ponudbo

Argentinski nogometni reprezentant Paulo Dybala se bo iz italijanskega prvoligaša Juventusa preselil k tekmecu iz serie A, Romi. Kot danes poroča več medijev, je 28-letni napadalec, ki je po koncu sezone postal prost igralec, sprejel ponudbo rimskega kluba.

Dybala, ki naj bi podpisal triletno pogodbo in zaslužil do šest milijonov evrov na sezono, je zdaj na poti na Portugalsko, kjer je ekipa pod vodstvom trenerja Joseja Mourinha na pripravah.

Da se bo Dybala po sedmih sezonah poslovil od torinskega kluba, je bilo jasno že po koncu sezone, ko mu je potekla pogodba. Za Juve je v 293 nastopih dosegel 115 golov.

Zlatan Ibrahimović ostaja v Milanu še eno sezono. Foto: Reuters

Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović je po pisanju italijanskih medijev po pričakovanjih podpisal podaljšanje pogodbe z Milanom do 30. junija 2023. Po informacijah Tuttomercatoweb bo 40-letnik prejel od enega do 1,5 milijona evrov plače plus bonuse, vezane na gole. Italijanski prvak naj bi podaljšanje potrdil še danes.

Italijanski nogometni velikan Juventus iz Torina je sprejel ponudbo nemškega Bayerna za prestop branilca Matthijsa de Ligta na Bavarsko, so v nedeljo zvečer poročali tuji mediji. Nizozemski reprezentant naj bi nemškega prvaka stal 70 milijonov evrov in deset milijonov bonusov, pišejo tudi Sky, Kicker in Bild.

Matthijs De Ligt naj bi predčasno zapustil Juventus in se za pet let preselil k Bayernu. Foto: Reuters

Skoraj 23-letni branilec de Ligt, ki ima sicer pogodbo z Juventusom do 30. junija 2024, naj bi z Bayernom podpisal petletno pogodbo do junija 2027.

Matthijs de Ligt to FC Bayern, here we go! Verbal agreement has been reached tonight as clubs have been in contact all day - final bid accepted by Juventus for package worth more than €80m 🚨🔴🇳🇱 #FCBayern



De Ligt has already agreed personal terms and will sign until June 2027. pic.twitter.com/JRQRubjVPD