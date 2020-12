Nove podrobnosti o smrti Maradone

težave z jetri, ledvicami in srcem, a v krvi in urinu ni bilo sledi alkohola ali prepovedanih drog

Argentinski nogometni zvezdnik Diego Armando Maradona, ki je 25. novembra umrl pri 60 letih zaradi srčnega infarkta, je imel pred smrtjo težave z jetri, ledvicami in srcem, a v krvi in urinu ni bilo sledi alkohola ali prepovedanih drog, je pokazala obdukcija, katere izide je sporočil javni tožilec v San Isidru, poroča AFP.

Obdukcijo so naročili kot del preiskave o tem, ali so bile kakšne nepravilnosti pri zdravljenju svetovnega prvaka iz leta 1986. Izkazalo se je, da je Maradona, ki se je leta boril z odvisnostjo od alkohola in kokaina, imel veliko zdravstvenih težav, tudi cirozo, srčne nepravilnosti in odpoved ledvic.

Toksikološke analize so pokazale, da v krvi in urinu ni bilo alkohola ali mamil, je pa jemal antidepresive in še kar nekaj drugih zdravil za različne težave.

Preiskovalci so za tiskovno agencijo Telam pojasnili, da so Maradoni dajali psihotropna zdravila, ne pa zdravil za srce. Psihiatrinja Agustina Cosachov in srčni kirurg Leopoldo Luque sta v preiskavi, saj sta zadnja zdravila Maradono.

Maradona sicer velja za enega najboljših nogometašev vseh časov, za pravo legendo velja tako v Argentini, s katero je 1986 osvojil naslov svetovnega prvaka in bil finalist 1990, kot v Neaplju, kjer je z Napolijem osvojil edina naslova italijanskega prvaka v zgodovini kluba.

Manj uspeha je imel kot trener, v času smrti je vodil argentinskega prvoligaša Gimnasio. Med drugim je bil tudi selektor Argentine, Mehike in Združenih arabskih emiratov.

