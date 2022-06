Najbolj zakleta dežela za Slovenijo

V treh desetletjih je odigrala slovenska izbrana vrsta ''malo morje'' tekem. Opravka je imela tako z velikani svetovnega nogometa kot tudi z večnimi in palčki, le na enem kraju pa se ji je pripetilo, da je gostovala vsaj štirikrat in pri tem vedno izkusila grenkobo poraza. Če se zgodi enkrat ali dvakrat, potem še ni znaka za preplah. Če pa se zgodba ponovi kar štirikrat, mora biti nekaj oprijemljivega na tem, da Norveška kot tipični predstavnik skandinavskega nogometa s svojo filozofijo resnično ne ustreza Sloveniji.

Norvežani so pred 23 leti prvič gostili Slovenijo in jo "pomendrali" s 4:0. Foto: Reuters

Zlasti na svojih tleh, na stadionu Ullevaal v Oslu, kjer je Slovenija gostovala že štirikrat, a vselej podpisala predajo. In to ob skupni razliki v zadetkih 1:10, ki priča o tem, kako neugodno prizorišče za slovenske nogometaše predstavlja objekt v Oslu, ki je luč sveta ugledal pred skoraj 100 leti in bil večkrat prenovljen, nazadnje leta 2013.

Za slovensko reprezentanco je kot zaklet. Skušali so ga osvojiti že štirje selektorji. Najprej Srečko Katanec, nato Branko Oblak, Slaviša Stojanović in nazadnje Tomaž Kavčič. Prav vsi so ostali brez točke, Norvežani pa so lahko proslavljali zmage s svojimi navijači. Vikingi so pokazali, kako je Norveška najbolj negostoljubna država, kar jo pozna Slovenija.

Slovenija je vsaj štirikrat gostovala pri desetih tekmecih. To so (po abecednem redu) Albanija, Ciper, Estonija, Hrvaška, Italija, Malta, Norveška, Poljska, Slovaška in Švica. Pri vseh jo je vsaj enkrat, če ne še večkrat, odnesla s pozitivnim rezultatom, vedno se je zalomilo le pri Norveški. Slovenski nogometaši so denimo šokirali štirikratne svetovne prvake Italijane v Trstu (1:0), trikrat v gosteh remizirali pri svetovnih podprvakih Hrvatih, v gosteh so že premagovali Švico in Slovaško, ostali neporaženi na Poljskem in se veselili ugodnih rezultatov v Albaniji, Estoniji, na Cipru in Malti. Le na Norveškem so vedno poslušali isto pesem. Vselej so gostovali na istem stadionu, na Ullevaalu, in se vrnili domov praznih rok.

Vsa gostovanja Slovenije v Oslu:

Norveška : Slovenija 4:0, 8. september 1999 (kvalifikacije za EP 2000)

Rudi Istenič je bil tragični junak dvoboja. Dosegel je avtogol, nato prejel še rdeči karton. Foto: Guliverimage/Getty Images Ko je Slovenija prvič gostovala na Norveškem, si je priigrala imenitno izhodišče. Dva kroga pred koncem kvalifikacij za EP 2000 je imela v žepu skoraj zanesljivo najmanj drugo mesto! V Oslo, kjer bi lahko naskakovala celo prevzem vodstva, se je lahko podala dokaj sproščeno. Motilo pa jo je, da zaradi izključitve, ki si jo je prislužil na stresni domači tekmi z Gruzijo (2:1), ekipe ni mogel voditi Srečko Katanec. Sloveniji je šlo vse narobe.

Branilec Rudi Istenič je hitro zatresel lastno mrežo, že v 30. minuti pa je nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda (pozneje tudi trener) Ole Gunnar Solskjaer povišal vodstvo že na 3:0. Igra Slovenije je bila razbita.

Na koncu je bilo 4:0 za Norveško, kaj kmalu pa bi lahko počila petarda, če se ne bi Marko Simeunovič izkazal z ubranjeno 11-metrovko. Na žalost pa se je Mariborčan pri tem poškodoval, tako da je moral vstopiti Mladen Dabanovič, za nameček pa je Istenič prejel še rdeči karton. Prvo gostovanje v Oslu se je torej sprevrglo v prizor iz slovenskih nočnih mor.

Norveška : Slovenija 3:0, 13. oktober 2004 (kvalifikacije za SP 2006)

Mrežo Boruta Mavriča je zatresel tudi Morten Pedersen. Foto: Guliverimage/Getty Images Leta 2004 sta se Norveška in Slovenija pomerili prvič v kvalifikacijah za SP 2006. Pisal se je 13. oktober 2004, ki je postal zelo nesrečen za tedanje izbrance Branka Oblaka. Slovenci so odpotovali v Oslo na krilih veličastne zmage nad Italijo, ko so v deževnem Celju presenetiti zvezdniške azzurre (1:0) in poskrbeli za njihov zadnji poraz vse do naslova svetovnega prvaka (2006).

Štiri dni pozneje so gostovali v Skandinaviji in se na stadionu Ullevaal prepričali, da norveško prekletstvo za slovenske nogometaše še kako obstaja. Trener Oblak se je odločil za tvegano potezo in napadel gostitelje, a se je njegov načrt izjalovil že po sedmih minutah, ko je John Carew zatresel slovensko mrežo. V nadaljevanju sta zadela še Morten Pedersen in Alexander Odegaard, Oblakove izbrance pa je na cedilu pustila zlasti fizična pripravljenost.

Norveška : Slovenija 2:1, 11. september 2012 (kvalifikacije za SP 2014)

Pred desetimi leti je v vratih Slovenije v Oslu debitiral Jan Oblak. Foto: Guliverimage Po Srečku Katancu in Branku Oblaku je poskušal norveški urok odpraviti še en slovenski selektor. Za Slavišo Stojanovića, ki bo letos sodeloval z NK Domžale, je bila to druga kvalifikacijska tekma za SP 2014. Najprej je doma ostal brez točk proti Švici (0:2), nato pa se je podal na tradicionalno zahtevno gostovanje v Oslu. Norveška v nogometnih krogih ni več vlivala takšnega strahospoštovanja kot leta poprej, kar je bila voda na mlin morebitnemu pozitivnemu rezultatu Slovenije.

Stojanović ni mogel računati na poškodovanega Samirja Handanovića. V primerjavi s tekmo proti Švici ni izbral niti njegovega starejšega bratranca Jasmina, temveč je presenetil z izborom in v začetno postavo uvrstil 19-letnega Jana Oblaka. Današnji kapetan Slovenije, eden najboljših vratarjev na svetu in dolgoletni prvi čuvaj mreže madridskega Atletica je doživel reprezentančni krst in v 16. minuti zaploskal soigralcu Marku Šulerju, ki je spravil žogo izza hrbta norveškega vratarja. Vodstvo gostov je trajalo le 11 minut, izenačil je Tarik Elyounoussi.

Norvežani so bili bližje popolnemu preobratu, a jim je mladi Oblak paral živce s posredovanji. Sloveniji se je nasmihala zgodovinska točka na Norveškem, a je nato sodnik v zadnjih sekundah strogo pokazal na belo točko. Izkušeni John Arne Riise je premagal Oblaka, norveška veselica se je lahko začela, nadaljeval se je urok slovenskih nogometnih razočaranj proti Vikingom.

Norveška : Slovenija 1:0, 13. oktober 2018 (liga narodov 2018)

Tomaž Kavčič je postal četrti slovenski selektor v zgodovini, ki je skušal ostati neporažen na Ullevaalu, a se mu namera ni posrečila. Foto: Guliverimage Da to ne bo večer, ki bi mineval po slovenskih notah, je nakazala že 3. minuta, ko je Luka Krajnc prejel močan udarec v predel senc in moral v bolnišnico. Zamenjal ga je Nemanja Mitrović. Prvi polčas, ki ni ponudil veliko priložnosti, je v izdihljajih pahnil Slovenijo v slabo voljo, saj je Ole Selnaes v peti minuti sodnikovega podaljška matiral nemočnega Belca. V drugem polčasu je v državnem dresu debitiral mladi Jaka Bijol, po bolezni se je vrnil Josip Iličić, a je ostalo pri prednosti Skandinavcev. Norveška se je še enkrat več izkazala za najbolj negostoljubno deželo, kar jo pozna slovenski nogomet.

Od igralcev, ki bodo kandidirali za srečanje tudi danes, so takrat od prve minute zaigrali Andraž Šporar, Miha Zajc, Domen Črnigoj, Miha Mevlja in Leo Štulac.

Srbija je čakala na prvo zmago nad Slovenijo vse do letos − do sedme medsebojne tekme s slovenskimi nogometaši! Foto: Sportida

Morda pa je v zadnjem obdobju napočil tudi čas za prekinitev urokov. Lani jih ni manjkalo. Slovenija je dočakala prvo zmago nad Hrvaško, nato je žal tudi Rusija dočakala prvo zmago v Sloveniji, letos je prvo zmago nad Slovenijo dočakala Srbija. Morda pa je to napoved, da bo zdaj Slovenija dočakala še prvi pozitivni rezultat na Norveškem. Kakor je lahko nogomet nepredvidljiv, slovenski reprezentanti pa ostajajo dolžniki glede letošnjih predstav, ne bi imeli nič proti, če bi se Boštjan Cesar in njegovi bojevniki z gostovanja v Oslu vrnili neporaženi. Morda pa gre v peto rado!