Nora Rožmanova zmaga na Hrvaškem

Simon Rožman je z Rijeko danes v hrvaškem prvenstvu na nor način prišel do zmage v Zagrebu. Proti tamkajšnji Lokomotivi je do 90. minute zaostajal z 1:2, potem pa zmagal s 3:2. Damjan Bohar je vodilnemu Osijeku pomagal do pete prvenstvene zmage v nizu, tokrat je z 2:0 padel splitski Hajduk.

Rijeka je proti Lokomotivi, ki je v tej sezoni pri dnu lestvice in je trenutno na predzadnjem mestu, vse do 70. minute zaostajala z 0:2. Potem je v 70. minuti po rdečem kartonu branilca Lokomotive Branislava Cipetića in enajstmetrovki, ki jo je v gol uspešno spremenil Robert Murić, zaostanek znižala na 1:2. Zaostajala je vse do 90. minute, ko je hrvaški vezist Murić v gol spremenil tudi drugo enajstmetrovko na tekmi za Rijeko in poskrbel za izenačenje 2:2. V sodnikovem dodatku je za popoln preobrat z golom v 92. poskrbel napadalec Sandro Kulenović.

Do devete prvenstvene zmage na 17 tekmah je Rijeki pomagal tudi slovenski vezist Adam Gnezda Čerin, ki je igral vso tekmo.

Rijeka je bila sicer precej boljši nasprotnik. V okvir vrat Lokomotive je streljala osemkrat, medtem ko so bili Zagrebčani zelo učinkoviti. Za dva gola so potrebovali vsega dva strela.

Na vrhu Bohar z Osijekom, ki je v odlični formi

Rijeka je trenutno s 30 točkami na četrtem mestu prvenstvene lestvice. Za tretjeuvrščeno Gorico ima tri točke zaostanka, a tekmo manj. Od Dinama, ki je drugi in ima 12 točk naskoka, je odigrala dve, od vodilnega Osijeka, ki ima na vrhu lestvice 15 točk prednosti pred Rečani, pa zaradi težav z okužbami s koronavirusom v prvem delu sezone kar tri tekme manj.

Osijek je danes z 2:0 premagal splitski Hajduk, Damjan Bohar je igral do 92. minute, in s soigralci prišel še do pete prvenstvene zmage v nizu.

Dinamo Petra Stojanovića bo na delu v nedeljo, ko bo gostoval v Pulju pri tamkajšnji Istri.