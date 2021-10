Nogometni zvezdniki blesteli, Tina Maze navdušila v Stožicah #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zelenici stadiona v Stožicah je nocoj potekala dobrodelna tekma z udeležbo številnih športnih zvezd, ki so odigrale ekshibicijsko tekmo, namenjeno zbiranju sredstev za dobrodelni projekt Botrstvo v športu. Ta pomaga mladim športnikom iz socialno ogroženih družin, skupaj pa je bilo zbranih 120.000 evrov, so sporočili organizatorji.

Tekma je potekala pod pokroviteljstvom Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), Nogometne zveze Slovenije (NZS) in Fundacije Mira Cerarja, na njej pa so se pomerila zveneča imena iz sveta nogometa in zdajšnji ter nekdanji slovenski olimpijci, poroča STA.

Fotogalerija z dogodka v Stožicah (foto: Vid Ponikvar):

V moštvu, ki ga je vodil predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, so med drugim igrali še Luis Figo, Maxwell, Zvonimir Boban, Robbie Keane, Boštjan Cesar, Miran Pavlin, Milivoje Novaković ... Za slovensko olimpijsko ekipo z nekdanjo vrhunsko smučarko Tino Maze na čelu pa so brcali Jure Košir, Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Luka Žvižej ter nekateri nekdanji slovenski nogometni reprezentanti in drugi športniki.

Ekipa OKS z Markom Simeunovićem, Kajo Kajzer, Vesno Fabjan, Petrom Kauzerjem, Tino Šutej, Luko Žvižejem, Juretom Koširjem, Tomažem Barado, Ivanom Trajkovićem … Foto: Vid Ponikvar

Častna trenerja Cerar in Janković

Častna trenerja sta bila ljubljanski župan Zoran Janković pri ekipi NZS in olimpionik Miro Cerar pri moštvu OKS. Dogajanje v Stožicah se je pričelo ob 18. uri s tekmo otrok, ki je uro pozneje sledil glavni dogodek s slavnostno "prvo brco žoge" slovenske olimpijske junakinje Janje Garnbret.

"NZS-jevci" z Milivojem Novakovićem, Miranom Pavlinom, Robbiejem Keanom, Maxwellom, Aleksandrom Čeferinom ... Foto: Vid Ponikvar

Ekipi sta odigrali dve polovici po 30 minut, s tekmovalnostjo pa je na obeh straneh izstopalo kar nekaj posameznikov, predvsem sta bila v ospredju Keane in Figo pri moštvu NZS in Primož Gliha v vrstah OKS. Končni izid je bil 4:3 za NZS, a ta je bil drugotnega pomena, največji zmagovalci srečanja so namreč mladi športniki, ki se bodo na račun zbranih sredstev lahko redno udeleževali v športnih aktivnosti.

Luis Figo v akciji. Foto: Vid Ponikvar

Nihče od povabljenih ni okleval

"Moje mnenje in naše mnenje je, da bi vsak mlad človek ali pa vsak človek nasploh moral imeti možnost se ukvarjati s športom, zato se mi zdi ključno, da zbiramo sredstva, a hkrati se mi na nek način zdi žalostno, da se mora zbirati sredstva, da bi se lahko mladi vključevali v šport," je po tekmi ocenil Čeferin.

V dobrodelne namene zbrali skupno 120 tisoč evrov. Foto: Vid Ponikvar

Pri tem je prvi človek evropskega nogometa izpostavil, da nihče izmed nekdanjih nogometnih asov, ki so prišli v Stožice ni okleval pri potrditvi udeležbe. Z veseljem pa se je na povabilo odzvala tudi kapetanka olimpijske ekipe Tina Maze, ki je po tekmi kljub velikemu angažmaju v napadu svoje ekipe nekoliko potarnala o svoji kondiciji, ob tem pa priznala, da je kot ljubiteljica nogometa komaj čakala na to priložnost.

"Največje nogometno ime trenutno v Sloveniji je sigurno Aleksander Čeferin," meni najboljša slovenska smučarka vseh časov Tina Maze. Foto: Vid Ponikvar

Mazejeva nadvse zavzeta v napadu

Na vprašanje glede njenega najljubšega nogometaša se Tina Maze ni želela poimensko opredeliti, je pa namesto tega namenila nekaj prijaznih besed predsedniku Uefe. "Največje nogometno ime trenutno v Sloveniji je sigurno Aleksander Čeferin. Nima veze toliko z igranjem kot s funkcijo, ampak mislim, da daje izjemno dober ugled Sloveniji," je dejala smučarska šampionka.

Pred tekmo so organizatorji izpostavili, da je želja sodelujočih omogočiti čim večje število štipendij in tako pomagati kar največ mladim športnikom, ki jih na njihovi poti ovira šibkejše socialno okolje. Kot so po tekmi sporočili organizatorji, je bilo zbranih 120.000 evrov sredstev, še piše STA.