Chelsea je v tem poletju za okrepitve zapravil že več kot 220 milijonov evrov, a Londončani se vsaj po trditvah različnih medijev še ne nameravajo ustaviti. Ne samo, da čakajo le še na uradni podpis vratarja Rennesa Edouarda Mendyja, modri so se ponovno ogreli za vezista West Hama Declana Ricea, ki naj bi po poročanju dobro obveščenega novinarja Fabrizia Romana tudi sam pritisnil na klub in ga prisilil v prodajo rivalu.

21-letni angleški reprezentant je na nogometni tržnici vreden 50 milijonov evrov, a kladivarji bodo, če ga bodo res prodali, zahtevali vsaj 20 milijonov evrov več. V tem primeru bo Chelsea v tem poletju za okrepitve prebil mejo 300 milijonov evrov.

Declan Rice will push to leave West Ham this summer with Chelsea top on his list.



He is expected to ask the board to “let him leave.”



- Fabrizio Romano on his podcast. pic.twitter.com/aVXD7lLDPp