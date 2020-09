Trener Chelsea Frank Lampard je hitro pokazal, da se ne bo pustil vlačiti po zobeh, in vsem kritikam ostal tiho. Pred dnevi je politiko Londončanov, ki so v tem poletju na stežaj odprli denarnico, kritiziral trener angleškega prvaka Jürgen Klopp, ki je medijem dejal, da se Liverpool ne more obnašati tako kot Chelsea. Lampard se je na očitke le nasmehnil in s prstom pokazal na igralce, kot so Virgil van Dijk, Alisson, Fabinho in Naby Keita.

Resnica, da omenjeni na Anfield niso prišli za plato piva in za družinsko vstopnico ogleda ljubljanskega živalskega vrta, pač pa so tudi rdeči trošili. Omenjena četverica je prek prsta Liverpool stala 250 milijonov evrov, je pa res, da so vsaj polovico pokrili s prodajo Philippeja Coutinha.

Foto: Reuters