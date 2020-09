V francoski prestolnici še kako odmevajo besede Kyliana Mbappeja. Mladi zvezdnik PSG, eden najboljših napadalcev na svetu, je po poročanju The Sunday Times dal vedeti, kako želi prihodnje leto zapustiti Pariz. 21-letni Francoz brani barve PSG, s katerim je nedavno v finalu lige prvakov ostal praznih rok proti Bayernu.

