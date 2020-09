Barcelono zapušča zvezdnik, trener Interja se je izjasnil

Barcelona in Real Madrid se zanimata za 21-letnega branilca Seville Julesa Koundeja. Po poročanju časnika Mundo Deportivo je strokovno vodstvo Blaugrane prepričano, da bi se mladi Francoz, ki je pred prihodom v Španijo nosil dres Bordeauxa, odlično vklopil v igro Barcelone, ki jo po novem vodi Nizozemec Ronald Koeman. Odkupna klavzula Koundeja pri Sevilli sicer znaša ogromnih 75 milijonov evrov, Barcelona pa razmišlja, da bi Francoza pripeljala na Camp Nou prihodnje leto.

🚨‼️ Jules #Koundé (Sevilla FC) est un objectif du futur pour le Barça. Parce qu’il y a également Eric #Garcia et que sa clause (75M€) est accessible. Sa saison et son match lors du sacre en Europa League pour les Andalous ont impressionné la direction.



Barcelona se po poročanju Marce še vedno zanima za branilca Arsenala Hectorja Bellerina, ki dobro pozna Camp Nou, saj je igral za Barcelono do leta 2011. Takrat je bil Katalonec, zdajšnji občasni španski reprezentant, star 16 let. Še vedno se veliko govori o tem, da bi lahko Barcelono še to poletje okrepil kapetan Lyona Memphis Depay, ki je s Koemanom že sodeloval v nizozemski reprezentanci.