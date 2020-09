Juventus presenetil z izborom, slabe novice za Barcelono

Načrt Barcelone, da iz vrsta Liverpoola privabi Georginia Wijnalduma, je močno ogrožen. Po poročanju Sky Sports je trener angleških prvakov Jürgen Klopp v sredo opravil pogovor z Nizozemcem, po katerem naj bi 29-letni zvezni igralec izrazil željo, da ostane na Anfieldu in podaljša sodelovanje z rdečimi. Zdajšnja pogodba mu poteče po koncu sezone 2020/21.

Foto: Reuters

V Barcelono ga vabi Ronald Koeman, s katerim je tesno sodeloval v nizozemski reprezentanci. Če bi Gini Wijnaldum, ki je od leta 2016 v dresu Liverpoola zbral 187 nastopov in 19 zadetkov, ostal na Otoku, bi bil to udarec za katalonskega velikana, saj ga je želel še to poletje pripeljati na Camp Nou.