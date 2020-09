Po dolgih pogajanjih je Arsenal tik pred tem, da podaljša pogodbo z odličnim napadalcem Pierrom-Emerickom Aubameyangom, ki bo po poročanju dobro obveščenega novinarja Davida Ornsteina podpisal novo pogodbo in postal najbolje plačan nogometaš topničarjev.

Gabonski napadalec pri Arsenalu vstopa v četrto sezono. Na 110 tekmah je dosegel kar 71 zadetkov in z Londončani osvojil dve lovoriki. Bil je odločilen mož tudi na nedavnem angleškem superpokalu, ko je bil Arsenal boljši od Liverpoola.

Pierre-Emerick Aubameyang to end speculation over Arsenal future by signing new 3yr contract, which will enable him to become best-paid #AFC player. Arteta intervention key & relations with 31yo + father fundamental to getting deal over line@TheAthleticUKhttps://t.co/dLGcRs9dXX