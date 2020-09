Avstrijski zvezdnik David Alaba še razmišlja, kje bo nadaljeval kariero. Bayern se trudi, da Alabo prepriča, da podaljša pogodbo in ostane v ekipi, a otrok bavarskega stroja se po navedbah Bilda še odloča. Ni izključeno, da Avstrijec ostane še eno sezono pri Bayernu, nato pa bi lahko po koncu sezone brez odškodnine odšel drugam.

Bayern Munich are yet to reach an agreement with David Alaba over a new contract, He could leave this summer to prevent him leaving on a free transfer. (@cfbayern) pic.twitter.com/6aLztdK5mk