V živo: noro, kaj počnejo pri Evertonu. Zdaj je padel še angleški rekord!

Po trditvah italijanskega novinarja Tandredija Palmerija, ki je znan po odličnih informacijah z nogometne tržnice, se Atletico Madrid Jana Oblaka z Juventusom dogovarja za prihod brazilskega zvezdnika Douglasa Costo. V prestop utegne biti vključen španski napadalec Atletica Alvaro Morata, še trdi Palmeri, o tem, kako se bo ta zgodba razšla, pa naj bi bilo več znanega kmalu …

Juventus and Atletico have opened talks for Douglas Costa.



There is the option of a swap for Morata.

All in all, the deal is not necessarily linked with the spaniard, and talks are opened also on the chance of loan with option to buy or sale.



More details tonight at 00.00 CET