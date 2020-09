Kaos v Parizu! Pretepi, pet izključitev, pljunek Di Marie in besni Neymar.

Derbi francoskega prvenstva med PSG in Marseillom se je končal s presenetljivo zmago gostov (0:1), a tudi burnimi incidenti in obtožbami, ko je igralcem zavrela kri, sodnik pa je pokazal kar pet rdečih kartonov. Prejel ga je tudi prvi zvezdnik pariškega kluba Neymar. Udaril je Alvara in ga označil za rasista. ''Žal mi je, da ga nisem udaril v glavo,'' je po dvoboju ''potožil'' prek družbenih omrežij.

Kakšna tekma v Parizu! Nogometaši PSG, aktualni evropski podprvaki, so ostali praznih rok proti velikemu tekmecu Marseillu (0:1), ki se je veselil prve zmage nad Parižani po devetih letih. Dvoboj je odločil zadetek Floriana Thauvina, ki je v 31. minuti po podaji Dimitrija Payeta premagal Sergia Rica in goste popeljal v vodstvo. Marseille je tesno, a dragoceno prednost ohranil vse do konca in se veselil velikega uspeha, saj je bogatega tekmeca, podprtega s katarskim kapitalom, premagal prvič po 21 tekmah.

Pet rdečih kartonov v izdihljajih srečanja

Srečanje se je končalo z velikim incidentom, pretepom na igrišču, po katerem je sodnik izključil kar pet nogometašev. Globoko v sodnikovem podaljšku so morali igrišče predčasno zapustiti Brazilec Neymar, Francoz Layvin Kurzawa in Argentinec Leandro Paredes (vsi PSG) ter Francoz Jordan Amavi in Argentinec Dario Benedetto (oba Marseille). Začelo se je z nešportnim udarcem Amavija, ki je udaril Paredesa, nato pa je prišlo do številnih fizičnih obračunavanj.

Trije nogometaši PSG so jo odnesli z rdečim kartonom, pri gostih sta bila izključena dva igralca. Foto: Reuters

To pa še zdaleč ni bilo vse, kar zadeva nešportne poteze. Javnost je tik pred tem šokirala poteza Angela Di Marie. Argentinski zvezdnik je nastopil prvič po karanteni, ko je bil v začetku meseca pozitiven na testu za novi koronavirus, na vročem derbiju v Parizu pa naj bi v obraz pljunil Španca Alvara Gonzaleza Soberona. O tem je po dvoboju opozoril tudi mladi strateg Marseille Andre Villas-Boas. Sodnik si je ogledal videoposnetek, a Di Marie ni kaznoval.

Vroče dogajanje v izdihljajih sodnikovega podaljška:

Tremendo tole tole se armó en el clásico francés. Neymar acusó de racista a Alvaro. Di María cobró y pegó. Y Paredes demostró ser un compadrito, otra vez, más allá de su talento. Fue expulsado junto a Benedetto. #Olympique le ganó al #PSG tras 10 añospic.twitter.com/z1hWeduVsf — Daniel Avellaneda (@davellaneda77) September 13, 2020

Neymarju žal, da ga ni udaril v glavo

Neymar je obtožil Alvara za rasistične opazke. Foto: Reuters Živci so popustili tudi Neymarju. Brazilec, ki je bil pred kratkim prav tako okužen z novim koronavirusom, je v najbolj vročih minutah srečanja obračunal z Alvarom. Španskega branilca je udaril s hrbta, kar je razkril ogled VAR, po katerem sodniku ni preostalo nič drugega, kot da je pokazal rdeči karton tudi Brazilcu. Neymar je po dvoboju v pogovoru za Movistar+ španskega branilca obtožil rasizma. Prek družbenih omrežij je sporočil, kako ga je žalil in označil za opico.

''Žal mi je le ene stvari. Da ga nisem udaril v glavo,'' ni skrival jeze in nezadovoljstva po dvoboju, na katerem je PSG ponovno ostal brez točk, Brazilca pa zaradi kazni čaka prisilni premor. Alvaro je na obtožbe Neymarja odgovoril z objavo na Twitterju, na kateri je fotografija presrečnih nogometašev Marseilla po vrnitvi iz Pariza, poleg nje pa zapis, da v nogometu ni prostora za rasizem ter da se moraš včasih naučiti, kako je treba sprejeti in prenesti poraz na igrišču.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Pri gostiteljih je v derbiju tretjega kroga francoskega prvenstva manjkal Kylian Mbappe, ki je pred tekmo poskrbel za nemir navijačev z izjavo, da bi lahko po koncu sezone zapustil Pariz.

PSG je v novo sezono, v kateri brani francoski naslov, vstopil z dvema porazoma. To se mu je zgodilo prvič po 36 letih. Po Lensu (0:1) je ostal brez točk (in doseženega zadetka) še proti Marseillu. V naslednjem krogu francoskega prvenstva bo v sredo gostil Metz, Marseille pa bo dan pozneje gostil St. Etienne.