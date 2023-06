Koprčani po 16 letih pozdravili vrnitev otroka kluba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni klub Koper, ki v nedavno končani sezoni 2022/23 ni uresničil ciljev, saj je osvojil šesto mesto in ostal brez Evrope, je pripeljal prvega poletnega novinca. Na Bonifiko se po 16 letih vrača otrok kluba Jan Koprivec. Nekdanji slovenski reprezentant je nazadnje branil pri Taboru, s katerim pa je izpadel v drugo ligo.

Eden najbolj izkušenih slovenskih vratarjev, ki se še vedno dokazuje v prvoligaški konkurenci, se iz Sežane seli v Koper.

Jan Koprivec pri 34 letih premore bogate izkušnje iz tujine. Največ časa se je dokazoval v Italiji, kjer je branil za Cagliari, Udinese, Bari in Perugio, pozneje izkusil tudi moč klubskega nogometa na Cipru in Škotskem, po vrnitvi v Slovenijo pa opravljal vlogo tako prvega vratarja Tabora kot tudi kapetana moštva. Kraševci so v sezoni 2022/23 končali na zadnjem mestu, tako da se po štirih letih selijo v drugo ligo. Moštvo, na katero je računal Dušan Kosić, bi lahko ostalo brez številnih najboljših igralcev. Eden izmed njih je Koprivec, ki se tako vrača na Bonifiko po 16 letih.

"Občutki so odlični, končno sem na Bonifiki v vlogi domačina. Res sem zelo vesel in želim si, da bomo napolnili tribune, ker si Koper to zasluži," se vrača Koprivec v rojstno mesto z veliko željo, da bi se dvignilo zanimanje za ogled tekem kanarčkov.

Koper je zapustil leta 2007, ko je z mladinsko ekipo, v kateri je bil tudi zdajšnji športni direktor Ivica Guberac, osvojil naslov državnih prvakov. V zadnjem obdobju je bil nekajkrat blizu vrnitve, tokrat je prišlo do izvedbe tega.

"Res je, tisto obdobje epidemije covid-19 je bilo nenavadno. Po vrnitvi iz Škotske smo bili blizu dogovora, a se ni izšlo. Sem pa pri sebi čutil, da bo enkrat že prišel pravi trenutek, in zdaj sem tu. Odlika dobrega kluba je tudi prava povezanost med upravo, trenerji in igralci. Veliko se dela na tem, zato sva se s športnim direktorjem zelo hitro dogovorila," je še dodal 34-letni Koprčan.

V prejšnji sezoni je sicer vlogo prvega vratarja Kopra opravljal Adnan Golubović, ki pa mu pogodba s klubom poteče konec meseca.