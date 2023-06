Nogometašice Barcelone po preobratu do naslova evropskih prvakinj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometašice Barcelone so zmagovalke letošnje lige prvakinj. Foto: Reuters

Nogometašice Barcelone so nove evropske prvakinje. V finalu lige prvakinj so v Eindhovnu premagale nemški Wolfsburg, članica katerega je tudi slovenska reprezentantka Sara Agrež, s 3:2 (0:2).

Za prvakinje sta v polno zadeli Patri Guijarro (48. in 50.) ter Fridolina Rolfö (70.). Za Wolfsburg sta bili uspešni Ewa Pajor (3.) in Alexandra Popp (37.). Slovenska reprezentantka Sara Agrež pri Wolfsburgu danes ni vstopila v igro, tekmo je spremljala s klopi za rezervne igralke.

Barcelona je s preobratom, po prvem polčasu je nemška ekipa vodila z 2:0, prišla do drugega naslova po letu 2021. V finalu pa so Katalonke igrale četrtič in tretjič v nizu.

Nemški predstavnik je neuspešno lovil tretji naslov v tem tekmovanju po letih 2013 in 2014, šestič pa je igral v finalu. Agrež je tekmo začela na klopi in ni dobila priložnosti za nastop na najpomembnejši tekmi sezone.

Rekorderke po številu zmag v ligi prvakinj so sicer nogometašice Lyona, ki so slavile osemkrat.