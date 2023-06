Slovenka v dresu Wolfsburga pred zgodovinskim trenutkom

"Občutki so dobri, v ekipi vlada mirnost. Se pa čuti osredotočenost. Treningi so kratki, učinkoviti, poudarek na taktiki. Menim, da smo dobro analizirale Barcelono in da smo dobro pripravljene na tekmo sezone. Želim si zmage, želim si glasnih navijačev, želim si timskega duha, s katerim želimo pokazati, da si to zmago zaslužimo," je pred finalom dejala 22-letna reprezentančna branilka, ki je lani okrepila Wolfsburg.

Nemški predstavnik bo lovil tretji naslov v tem tekmovanju, do zdaj je slavil v letih 2013 in 2014, šestič pa igra v finalu. Barcelona se bo borila za drugi naslov, v finale pa se je uvrstila četrtič oziroma tretjič zapored. Edini naslov so Katalonke osvojile pred dvema letoma. Rekorderke so nogometašice Lyona, ki so slavile osemkrat.

V letošnji sezoni lige prvakinj in kvalifikacijah je igralo 71 klubov iz 49 držav. Barcelona je na poti do finala v četrtfinalu izločila italijansko Romo, v polfinalu pa angleški Chelsea. Tudi Wolfsburg je bil v polfinalu boljši od angleškega predstavnika Arsenala, pred tem pa je opravil s PSG.

"Veselim se finala," sporoča Slovenka. Foto: Guliverimage

Nizozemska bo prvič gostila finale lige prvakinj, stadion v Eindhovnu, ki sprejme okoli 35.000 ljudi, pa je do zadnjega kotička razprodan.

"Veselim se finala. Pred tremi leti sem si ga ogledala, bilo je v Budimpešti. Že takrat sem dobila kar kurjo kožo, navdušili so me organizacija, ognjemet, nivo igre. Zato se zdaj finala res veselim," je še dodala Agrež. Ta bo tekmo sicer začela na klopi.

Sojenje finala bo pripadel Valižanki Cheryl Foster, za katero je tudi uspešna kariera nogometašice, soboto pa bo sodila svoj prvi finale lige prvakinj. V lanski sezoni je delila pravico na povratni polfinalni tekmi letošnjih finalistk.

V letošnjem skupinskem delu lige prvakinj so sicer zaigrale še tri naše reprezentantke. Mateja Zver pri St. Pöltenu ter Nina Kajzba in Zara Kramžar pri Romi. V kvalifikacijah so igrale tudi nogometašice Pomurja.