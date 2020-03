Nogometaši Wolfsburga kljub drugačnim priporočilom res trenirajo

Trener nemškega nogometnega prvoligaša Wolfsburga, Oliver Glasner, je pohvalil svoje varovance za zavzetost na treningih, ki so jih kljub drugačnim priporočilom izvajali od ponedeljka, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Da bi zmanjšali možnost okužbe s koronavirusom, so nogometaši v svojem vadbenem centru delali po manjših skupinah.

"Zelo dobro se je izšlo. Igralci so bili zelo zavzeti in disciplinirani," je dejal Glasner in dodal:."Seveda vsi hrepenimo, da bi spet trenirali z žogo. Toda to trenutno ni mogoče in zdaj postavljamo temelje, da igralci ostanejo dobro telesno pripravljeni za dan, ko se bomo vrnili na igrišča."

Bundesliga je prekinjena vsaj do 30. aprila, njeno vodstvo pa je priporočilo, da se klubi ne vračajo na treninge vsaj do 6. aprila.

