Nogometaši v Rusiji navdušili s prav posebno gesto #video

Ruski Zenit je v petek na domačih tleh remiziral z Rostovim (2:2), a bolj kot nogometna igra, je širšo javnost navdušila gesta domačih nogometašev pred tekmo. Ti so namreč na igrišče zakorakali v spremstvu psov. Vsak izmed nogometašev ja na igrišče v naročju prinesel štirinožnega spremljevalca.

Nogometaši Zenita so se za posebno gesto odločili v sklopu promocije lokalnega zavetišča za živali.

Zenit walking out onto the pitch with dogs in need of adoption to promote animal shelters and animal adoption is so wholesome it hurts. pic.twitter.com/kdG0oEi4TO