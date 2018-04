Nesrečni nogometaš Maribora, ki se je pri sosedih vrnil med žive

Denis Šme

Denis Šme je januarja po letu, ki ga je izpustil zaradi hude poškodbe, zapustil Maribor in novo priložnost našel v sosednjem Kidričevem. V dresu Aluminija je spet zaživel. Zdaj bo tam ostal do konca sezone, poskušal z zmago v finalu proti Olimpiji osvojiti za ta majhen štajerski klub zgodovinsko lovoriko, medtem do novega naslova poskušal pomagati tudi Mariboru in poleti še enkrat preizkusiti srečo v Ljudskem vrtu.

Branilec, ki je prejšnji mesec dopolnil 24 let, je eden izmed tistih športnikov, ki jih žal ni malo. Korošca, ki je kot zelo mlad zapustil rodno okolje in postal profesionalni nogometaš, je, ravno ko je začel obirati najslajše plodove trdega dela, ustavila huda poškodba.

Medtem ko so njegovi soigralci lani jeseni nastopali v ligi prvakov na veličastnih štadionih v Liverpoolu, v Sevilli in Moskvi, je on naokoli hodil z berglami v rokah. Po odličnem začetku v vijoličastem brlogu, tja je prišel januarja 2016, so se po enem letu začele težave z narastiščem Ahilove tetive.

Zaradi neugodne poškodbe je izpustil ves drugi del sezone 2016/17. Lani poleti se je vrnil in mislil, da bo poškodba preteklost, odigral je tudi dve tekmi, a potem je kmalu nesrečno ugotovil, da se je pošteno uštel. Odšel je na operacijo, za Maribor ni več zaigral in pozimi, tudi na nagovor športnega direktorja Zlatka Zahovića in trenerja Darka Milaniča, do konca sezone odšel v Aluminij.

Tudi trener Maribora Darko Milanič mu je januarja letos svetoval, naj odide v Kidričevo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po letu vzponov je sledilo leto nenehnih padcev

"Dolgo čas sem taval v temi. Začelo se je na zimskih pripravah z Mariborom v Turčiji, kjer sem začutil bolečine. Želel sem igrati, a bolečine so bile čedalje hujše, zato sem se umaknil. Zdravniki so postavili napačno diagnozo, zdravil sem se zaradi poškodbe, ki je sploh ni bilo, in izgubil vso pomlad. Poleti sem se na silo želel priključiti in tudi odigral dve tekmi, proti Krškemu v prvenstvu in Sežani v pokalu, igral sem na silo in s tabletami. To je bilo zelo težko obdobje, a septembra sem preprosto moral sprejeti odločitev, da je dovolj, in odšel sem na operacijo. Sledilo je pet, šest mesecev rehabilitacije, da sem se potem lahko vrnil in spet začel igrati," se zadnjega leta, ki je bilo zanj naravnost grozljivo, spominja Denis Šme.

Raje bi si še petkrat zlomil nos

Fotografija zlomljenega nosu. Foto: Instagram/Denis Šme Ne samo poškodba Ahilove tetive, v majici Maribora je Šme staknil še eno. Že takoj po prihodu iz Kopra si je leta 2016 zlomil nos.



"To se je zgodilo na pripravah v Turčiji, ko smo igrali proti Sarajevu, za katerega je takrat igral zdajšnji napadalec Olimpije Leon Benko. Prav po dvoboju z njim sem si zlomil nos, a ta poškodba proti tisti, ki sem jo imel pozneje, ni bila nič. Malo me je bolelo, malo sem počival in to je bilo to. Če bi lahko zamenjal, bi si raje petkrat zlomil nos, kot pa da bi moral prestati agonijo, skozi katero sem šel," se je slikovito izrazil branilec Maribora, ki so ga posodili v Aluminij.

Ugotovil je, da so športniki na koncu prepuščeni samim sebi

V letu 2017 skoraj ni igral. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Zelo sem si želel igrati v ligi prvakov. Težko mi je bilo že v času kvalifikacij, ko sem še malo treniral z ekipo, bolečine sem lajšal s tabletami in injekcijami. Sam sebe sem prepričeval, da bo bolje. Po prvi tekmi s Spartakom sem še upal, potem smo se odločili, da je operacija najboljša rešitev. Ko sem bil na tribunah z berglama v rokah, mi je seveda postalo jasno, da me ne bo zraven, in iz nogometaša sem se prelevil v največjega navijača Maribora," pravi Slovenjgradčan.

"Po letu takšne agonije sem začel bolj ceniti druge in tudi sebe, kar mi je uspelo do zdaj. Nekatere stvari niso več tako samoumevne. Naučil sem se tudi tega, da – morda bo to slišati grdo – smo športniki v težkih časih na koncu prepuščeni samim sebi. Nihče drug ne bo poskrbel zate, če zase ne boš poskrbel sam. Nočem biti nekorekten, a ko si v težavah, hitro primeš za vsako rešilno bilko, sam sem imel takšnih kar nekaj, pa so se na koncu vse izkazale za slabo rešitev. Zato sem res vesel, da sem na koncu spoznal zdravnika, ki me je rešil vseh težav," je povedal Šme, ki ga je v Ljubljani operiral dr. Matej Drobnič.

"Ni mi bilo lahko, ampak tudi to je življenje profesionalnega športnika. Potem ko je šlo v prvem letu pri Mariboru samo navzgor, se je pozneje zgodilo leto, v katerem so si padci sledili drug za drugim. Nikakor se nisem mogel vrniti. Na koncu sem moral v Aluminij, tako je bilo najbolje zame. Bilo je težko, priznam, a če se zdaj zazrem nazaj v preteklost, lahko ugotovim, da sem ravnal pravilno," je povedal branilec, ki ga je Maribor, s katerim ima pogodbo do 31. maja 2019, januarja letos do konca sezone posodil Aluminiju.

S podobnimi težavami se je ubadal Nik Kapun

Dolgo časa je manjkal tudi Nik Kapun. Foto: Vid Ponikvar Vezist Olimpije Nik Kapun, ki je igral pomembno vlogo v šampionski sezoni 2015/16, je zaradi podobnih težav, kot jih je imel Šme, izpustil skoraj vso prejšnjo sezono.



"Z njim sva se pogosto slišala in skupaj tavala. K sreči sva potem oba našla rešitev in z operacijo pri istem zdravniku rešila težave. Upam, da jih v prihodnosti oba ne bova imela več," je o vrstniku, ki je pred dvema letoma v Stožicah tvoril super tandem z zdajšnjim reprezentantom Miho Zajcem, povedal Šme.

Proti Mariboru ne bo igral, saj je tako najbolje za vse

Prav z Mariborom, ki se je po treh zaporednih prvenstvenih zaostanek za vodilno Olimpijo zmanjšal na pet točk in je v lovu na nov, 15. naslov državnega prvaka, se bo Aluminij v prvi tekmi zadnje četrtine prvenstvene sezone pomeril v soboto v Kidričevem. On, tako kot tudi njegov prav tako iz Maribora posojeni soigralec Luka Štor, na tej tekmi ne bosta nastopila.

"Vse kaže, da bo podobno kot na prvi letošnji medsebojni tekmi. Tak je dogovor med obema kluboma in tako je verjetno na koncu tudi najbolje. V takšnem položaju le malokdo pridobi. Dve leti sem preživel v Mariboru, z njim imam pogodbo do leta 2019. Lahko škodim klub in sebi. Tudi trener je rekel, da me ne bo postavljal v neprijeten položaj, saj imam pogodbo z Mariborom," je dogovor, ki bo Mariborčanom zagotovo olajšal pot do želene četrte zaporedne zmage, potrdil nogometaš, ki je do zdaj za Aluminij odigral sedem prvenstvenih tekem.

In kako je odgovoril na vprašanje, za koga bo v soboto stiskal pesti? Za goste ali varovance Oliverja Bogatinova? "Joj, to je pa zelo neugodno vprašanje. (smeh) Kaj naj rečem? Za oba in za nobenega. To so takšne tekme, v katerih lahko z eno napačno besedo povzročim zamere na eni ali drugi strani," se je konkretnejšemu odgovoru pametno izognil nekdanji član velenjskega Rudarja in Kopra, ki je v prvi slovenski ligi zbral že 91 nastopov.

Z Aluminijem bo skušal Olimpiji pokvariti načrte tako v prvenstvu kot tudi v finalu pokala. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Maribor bo prvak, pomagal bo tudi on

Zato pa seveda ni vprašanje, za koga navija v lovu na prvenstveni naslov. Olimpija devet tekem pred koncem vodi s petimi točkami prednosti pred Mariborom in desetimi pred Domžalami, ki pa imajo tekmo manj. "Če bo Maribor nadaljeval v takšnem ritmu, kot igra zdaj, bo zagotovo prvak. Čaka ga še domač derbi z Olimpijo, tu so še neugodne Domžale. Olimpija že dolgo časa ni izgubila. Mislim, da se bliža trenutek, ko bo padla. Verjamem in želim si, da bi bil prvak Maribor," z odgovorom ni presenetil Šme.

Da bo soigralcem iz Maribora, s katerimi je še vseskozi v stikih, lažje, bo skušal poskrbeti tudi sam, ko bo Olimpija 3. maja v prvenstvu gostovala pri Aluminiju, trenutno osmouvrščenem prvoligašu, ki ima pet točk prednosti in tekmo manj kot Ankaran na devetem mestu, kar ob koncu sezone vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek.

Olimpija bo favorit, a svojo priložnost bodo poskušali izkoristiti

"Da, naredil bom vse, da pomagam Mariboru in Olimpiji odščipnemo kakšno točko," je v Ljudski vrt sporočil Šme, ki ga za konec sezone, 30. maja v Stožicah, čaka še veliki finale slovenskega pokala, v katerem upa na tretjo pokalno lovoriko. Dve je že osvojil. Leta 2016 z Mariborom in leto pred tem s Koprom.

"Ko sem prišel v Aluminij, je bil to eden izmed mojih glavnih ciljev. Po zelo napetem polfinalu proti Gorici, po katerem smo po drami na povratni tekmi po mojem mnenju zasluženo prišli do finala, nas čaka tekma sezone. Jasno je, da je Olimpija velik favorit. O tem ni nobenega dvoma. Tudi to, da igramo v Stožicah, nam seveda ne ustreza. Pred nami je pekel, tako pomembna tekma, kot je verjetno ni izkusila velika večina mojih soigralcev pri Aluminiju. Toda za takšne tekme se živi. To bi bila lahko lepa popotnica za nadaljnjo pot vsakega nogometaša. Vemo, da je Olimpija velik favorit, a svojo priložnost za zgodovinsko prvo lovoriko Aluminija bomo nedvomno poskušali izkoristiti," je povedal eden izmed stebrov obrambe Kidričanov, ti so v finalu pokala enkrat že nastopili. Leta 2002, ko so, takrat še v dveh tekmah, prepričljivo izgubili proti Gorici (1:2 in 0:4).

Verjame, da se lahko vrne v Maribor in tam dokaže, koliko je vreden. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Želi dokazati, da je lahko še boljši, kot je bil

"Za zdaj mi gre pri Aluminiju vse po načrtih. Težav s poškodbo ni, igramo v ritmu sreda – sobota, v boju za obstanek plujemo v mirnih vodah, v pokalu smo se uvrstili v finale. Sem na pravi poti. Do konca sezone želim igrati čim bolje, potem se bomo junija usedli z ljudmi v Mariboru in videli, kako naprej. Ko sem odšel, so vztrajali pri tem, da me v Kidričevo posodijo, saj so rekli, da bodo name še računali. Sem dolžnik Maribora. Rad bi dokazal, da sem lahko najprej tako dober, kot sem bil, potem še boljši. Če bom zdrav, lahko naredim še veliko. Motiva in zagona mi ne manjka," je za konec sporočil nogometaš, ki je bil redno član vseh mlajših slovenskih reprezentančnih selekcij, v katerih je do zdaj skupaj zbral kar 40 nastopov.

V reprezentanci je igral tudi pod vodstvom Tomaža Kavčiča

Šme je nastopal za vse reprezentančne selekcije Slovenije, le za člansko še ne. V izbrani vrsti do 16 let je nastopil trikrat, v reprezentanci do 17 let petkrat, v najboljši selekciji do 18 let je zbral kar 13 nastopov, do 19 sedem in v mladi reprezentanci (do 21 let), tudi pod vodstvom zdajšnjega selektorja članske reprezentance Tomaža Kavčiča, med junijem 2015 in oktobrom 2016, 12 nastopov.