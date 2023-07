Domžalčani so proti Balzanu izgubili s kar 1:4 in se pred povratno tekmo znašli v nezavidljivem položaju.

Četrtkova uvodna tekma 1. kroga kvalifikacij evropske konferenčne lige se je za nogometaše Domžal končala z nepričakovanim in visokim porazom proti malteškemu Balzanu. Gostje so iz Domžal odpeljali zmago s 4:1 in si pred povratnim srečanjem, ki bo že v torek, priigrali odlično izhodišče. "Nespametne poteze so nas tako pripeljale do hudega poraza," po porazu pravi trener Domžalčanov Simon Rožman.