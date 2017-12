Nike pomotoma razkril velikanski prestop Brazilca

Neuresničeni prestop Philippa Coutinha iz Liverpoola v Barcelono je bil poleti precej časa vroča tema, nazadnje se je zdelo, da so se Katalonci predali in bo Brazilec ostal na Anfiledu. A to se bo bržčas spremenilo že januarja, prestop pa je pomotoma naznanil opremljevalec športne opreme Nike nogometnega kluba Barcelone.

Ob koncu poletnega prestopnega roka, v katerem je Barcelona izgubila Brazilca Neymarja in nato po vsem svetu iskala primerno okrepitev, vsi potencialni kandidati pa so nenadoma dobili velikansko vrednost, je bila zadnja ponudba za prestop 160 milijon evrov. Do njega takrat ni prišlo, prav mogoče pa je, da bo že čez nekaj dni drugače.

"Hitro - akcija traja le do 6. januarja"

Danes je namreč opremljevalec, ki skrbi tudi za katalonskega velikana, na svoji spletni strani ponujal dres Barcelone s Coutinhovim imenom ter vabilom, da lahko navijači do 6. januarja dobijo brezplačen tisk imena na dres. "Philippe Coutinho je pripravljen, da zasije na Camp Nouu. Kupite dres Barcelone z imenom čarovnika na njem. Hitro - akcija traja le do 6. januarja," se je glasil napis.

Kluba za zdaj tiho

Reklamo so nato sicer hitro umaknili, toda z njo so že sprožili vaj ugibanj in teorij o tem, da sta se kluba za prestop že dogovorila, le da so bili pri športnem opremljevalcu preveč nestrpni. Uradnega odziva katerega od vpletenih klubov pa seveda za zdaj še ni.

Coutinho je januarja letos z Liverpoolom podaljšal pogodbo za pet let, v tej sezoni je za klub na 20 tekmah dosegel 12 golov.