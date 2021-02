Hud udarec za PSG in Brazilca

Francoski velikan PSG se je težje od pričakovanj uvrstil v naslednji krog pokalnega tekmovanja, edini zadetek je v drugem polčasu dosegel Moise Kean, a pri PSG niso imeli veliko razlogov za veselja, saj se je zdelo, da so pred pomembnim torkovim obračunom na Camp Nouu po Angelu di Marii izgubili še Neymarja. Ta je po dobri uri igre proti Caenu končal tekmo in v bolečinah odšepal v slačilnico.

Trener PSG Maurico Pochettino je potrdil, da gre za poškodbo prepone. "Težko govorim o tem. Bomo videli, kaj bodo povedali zdravniki. Potrebujem več informacij, je pa res, da gre za težave s prepono," je po tekmi potrdil Argentinec na klopi Parižanov. Da je poškodba prepone težje narave, kot so prvotno mislili v vrstah francoskih prvakov, je danes sporočil francoski L'Equipe. Zdravniški pregledi naj bi pokazali, da je negotov tudi nastop na povratni tekmi osmine finala, ki bo 10. marca v Parizu.

🚨 Neymar will miss Barcelona vs. PSG with an adductor injury, according to @lequipe 🚨



Scans were undertaken in Paris on Thursday and he is also a doubt for the second leg on March 10. pic.twitter.com/SI1kZEKPIG