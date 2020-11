Neprijetnost za Gabonce: Aubameyang in druščina spala na letaliških tleh

Gabonska nogometna reprezentanca je dan pred tekmo z Gambijo, ki jo je izgubila z 1:2, doživela neprijetnost. Gambijske oblasti ji zaradi pomanjkljive dokumentacije v zvezi s testi za covid-19 niso dovolile poti z letališča v hotel, zato so Pierre Emerick Aubameyang in kolegi morali noč preživeti na letališču, večina jih je noč preživela na tleh.

Uradnik Afriške nogometne zveze (Caf) je dejal, da Gabonci niso posredovali dokumentov o njihovih testih, gabonska delegacija pa je trdila, da so jih opravili pred odhodom iz Librevilla. Nogometašem so nato vzeli potne liste, potem, ko so vendarle težave nekako rešili, pa so se po šestih urah čakanja oziroma spanja vendarle lahko napotili do hotela, poroča AFP.

"To nas ni demoraliziralo, a menim, da smo se vrnili v devetdeseta leta. Vsi želimo, da Afrika raste, toda na tak način ne bomo daleč prišli," je izjavil Aubameyang.

Zvezdnik Arsenala sicer za poraz, po katerem sta zdaj reprezentanci Gabona in Gambije dva kroga izenačeni na vrhu svoje kvalifikacijske skupine za afriški pokal narodov, ne krivi tega dogodka.

