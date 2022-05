Aubameyang ne bo več oblekel reprezentančnega dresa

"Po tem, ko sem 13 let ponosno zastopal svojo državo, oznanjam konec reprezentančne kariere. Zahvaljujem se ljudem Gabona in vsem, ki so me podpirali tako v dobrih kot slabih časih," je zapisal Aubameyang.

Aubameyang se je februarja pridružil Barceloni, potem ko je prekinil pogodbo z londonskim Arsenalom, in za blaugrano v treh mesecih dosegel 13 golov.

Za reprezentanco Gabona je odigral 72 tekem in dosegel 30 golov, največji uspeh pa je z reprezentanco dosegel leta 2012, ko je na domačem afriškem prvenstvu zasedel peto mesto.