Najslabši pri najboljšemu, Villarreal po petardi še upa na Evropo

Ronald Araujo je utrpel pretres možganov in noč preživel v bolnišnici. Foto: Reuters Tekmo med Barcelono in Celto je zaznamovala poškodba člana Barcelone Ronalda Arauja. Z glavama sta trčila s soigralcem Gavijem. Zavesti ni izgubil. Na zelenico je moralo pripeljati reševalno vozilo, da so Arauja primerno oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Navijači so na Camp Nouu v podporo nesrečnemu Urugvajcu vzklikali "Uruguayo, Uruguayo, Uruguayo." Tekma se je po desetminutnem sodniškem dodatku končala z zmago Barcelone s 3:1.

Pri Barceloni so potrdili, da je 23-letni branilec utrpel pretres možganov in noč preživel v bolnišnici.

Atletico si je zagotovil vozovnico za ligo prvakov. Foto: Reuters

Atletico še desetič zapored

Atletico Madrid je v tej sezoni branil španski naslov, a med sezono krepko zaostal za mestnim tekmecem Realom, tako da je kmalu izpadel iz boja za najvišje mesto. Ob koncu sezone je le povzdignil formo in si zagotovil eno izmed štirih najboljših mest, tako da bo v prihodnji sezoni znova igral v ligi prvakov. Že desetič zapored.

Špansko prvenstvo, 36. krog: Torek, 10. 5.:

Valencia : Betis 0:3 (0:0)

Granada : Athletic Bilbao 1:0 (1:0)

Barcelona : Celta Vigo 3:1 (2:0) Sreda, 11. 5.:

Osasuna : Getafe 1:1 (1:1)

Alaves : Espanyol 2:1 (1:1)

Sevilla : Mallorca 0:0

Elche : Atletico Madrid 0:2 (0:1)

Jan Oblak (Atletico) je branil celo tekmo. Četrtek, 12. 5.:

Real Sociedad : Cadiz 3:0 (1:0)

Rayo Vallecano : Villarreal 1:5 (1:4)



Real Madrid - Levante