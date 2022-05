Fantastičen Oblak junak Atletica ob zmagi nad Realom

Veliki derbi 35. kroga španskega prvenstva med Atleticom in Realom so dobili izbranci Diega Simeoneja (1:0), ki so se s krstno zmago nad belimi baletniki, odkar nastopajo na novem stadionu Wanda Metropolitano, približali uresničitvi cilja, preboja v ligo prvakov. Jan Oblak je navdušil s sedmimi obrambami in bil izbran za najboljšega igralca tekme. Real je odigral dvoboj brez Karima Benzemaja. Barcelona si je po dramatični gostujoči zmagi nad Betisom že zagotovila ligo prvakov, tretjeuvrščena Sevilla je remizirala pri polfinalistu lige prvakov Villarrealu (1:1).

Španski prvaki Real Madrid je tako, kot je bilo napovedano, na Wanda Metropolitanu ostal brez špalirja, ki ga sicer prvaku po tradiciji pripravijo na naslednji tekmi, po kateri postane prvak. Nogometaši Atletica na čelu s trenerjem so to soglasno zavrnili. Nato so pustili Real še praznih rok na igrišču. Izkoristili so kombinirano postavo belih baletnikov, ki se pripravljajo na finale lige prvakov, naslov španskega prvaka pa so si zagotovili že v prejšnjem krogu.

Atleticu je zagotovil tri točke Yannick Carrasco. Foto: Reuters

Od igralcev, ki so začeli dvoboj na povratni tekmi polfinala lige prvakov proti Manchester Cityju, je trener Reala Carlo Ancelotti v začetno enajsterico uvrstili le štiri igralce. To so Eder Militao, Nacho, Casemiro in Toni Kroos. Tako najboljši strelec la lige in lige prvakov Karim Benzema sploh ni zaigral, Luka Modrić pa je vstopil v igro šele v 68. minuti.

Takrat je Atletico že vodil z 1:0. Po dokaj sporno dosojeni 11-metrovki, posredoval je VAR, ga je v vodstvo popeljal Belgijec Yannick Carrasco. Med vratnicama Atletica je izstopal Jan Oblak. Zbral je kar sedem obramb, se najbolj izkazal ob nevarnem strelu srbskega napadalca Luke Jovića in na veselje navijačev ohranil mrežo nedotaknjeno.

Katalonci so si zagotovili ligo prvakov

Barcelona je z zmago na večerni sobotni tekmi v Sevilli nad Betisom razveselila tudi Atletico, saj ima tako Simeonejeva četa v nedeljo priložnost, da poveča prednost pred najbližjim zasledovalcem na lestvici. Katalonci so si že zagotovili nastop v ligi prvakov v sezoni 2022/23.

Jordi Alba je odločil zmagovalca dvoboja v Sevilli globoko v sodnikovem podaljšku. Foto: Reuters

Ostajajo na drugem mestu, zmagoviti zadetek za 2:1 pa je v četrti minuti sodnikovega podaljška z izjemnim zadetkom dosegel branilec Jordi Alba. Na dvoboju v Sevilli so sicer vsi trije zadetki padli v zadnjih 15 minutah. Barcelono je povedel v vodstvo mladi napadalec Ansu Fati, Betis pa je na 1:1 izenačil pred Marca Bartraja, pred leti tudi branilca Barcelone.

Tretjeuvrščena Sevilla je v nedeljo gostovala pri Villarrealu, ki se je v tej sezoni v ligi prvakov prebil v polfinale, v španskem prvenstvu pa zaseda šele sedmo mesto. Andaluzijci so prišli do dragocene točke v boju za ligo prvakov (1:1). Čeprav je rumena podmornica v 86. minuti povedla prek Argentinca Giovannija Lo Celsa, je Sevilla le ostala neporažena. V peti minuti sodnikovega podaljška ji je točko zagotovil Francoz Jules Kounde.

Špansko prvenstvo, 35. krog: Petek, 6. maj:

Levante : Real Sociedad 2:1 (0:0) Sobota, 7. maj:

Mallorca : Granada 2:6 (1:1)

Athletic Bilbao : Valencia 0:0

Cadiz : Elche 3:0 (0:0)

Celta Vigo : Alaves 4:0 (2:0)

Betis : Barcelona 1:2 (0:0) Nedelja, 8. maj:

Getafe : Rayo Vallecano 0:0

Villarreal : Sevilla 1:1 (0:0)

Espanyol : Osasuna 1:1 (0:1)



Atletico Madrid : Real Madrid 1:0 (1:0)

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo in zbral sedem obramb.