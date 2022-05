Neverjetno, Jan Oblak še nikoli tako nizko!

Pred Oblakovim Atleticom je še kako pomembna tekma. V nedeljo bo v madridskem derbiju gostil novopečenega španskega prvaka Reala. Pred velikim spopadom, ki bo napolnil tribune stadiona Wanda Metropolitano, se je ogromno razpredalo o odločitvi Atletica, da mestnim tekmecev ne bodo počastili s slavnostnim špalirjem.

Simeonejeva četa vstopa v dvoboj z velikim rezultatskih imperativom, saj na lestvici zaseda četrto mesto, še zadnje, ki pelje v ligo prvakov, petouvrščeni Betis pa zaostaja le tri točke. Zato bodo skušali nogometaši Atletica čim večkrat premagati Thibauta Courtoisa, izkušenega belgijskega vratarja, enega izmed nedavnih junakov čudežnega preboja Reala v finale lige prvakov, ki se lahko v tej sezoni že pohvali s klubsko lovoriko, ostaja pa v igri tudi za individualno priznanje, še kako prestižno v očeh vratarjev španskih prvoligašev.

Bono pred Courtoisom in Rullijem

Bono je leta 2020 pomagal Sevilli do naslova zmagovalca lige Europa. V finalu je premagal Interja, za katerega je branil Samir Handanović. Foto: Reuters Španski športni dnevnik Marca podeli po koncu vsake sezone priznanje Zamora tistemu vratarju, ki je branil vsaj na 28 tekmah in prejel najmanj zadetkov.

Štiri kroge pred koncem kaže najbolje vratarju Seville Bonu. 31-letni Maročan s polnim imenom Yassine Bounou je na 28 tekmah prejel 22 zadetkov (0,79 na dvoboj), kar zadošča za trenutno vodstvo. Takoj za njim je čuvaj mreže Reala Thibaut Courtois, ki je na 34 nastopih prejel 29 golov (0,85 na tekmo), na tretjem mestu pa je Argentinec Geronimo Rulli, ki je v tej sezoni izstopal tudi v ligi prvakov. Na vratih Villarreala je bil v 28 nastopih premagan 24-krat (0,86 na tekmo).

Priznanje Zamora (2021/22), trenutni vrstni red: 1. Bono (Sevilla) 0,79 zadetkov na tekmo (22 prejetih zadetkov/28 nastopov)

2. Thibaut Courtois (Real Madrid) 0,85 (29/34)

3. Geronimo Rulli (Villarreal) 0,86 (24/28)

4. Alejandro Remiro (Real Sociedad) 0,87 (27/31)

5. Unai Simon (Athletic Bilbao) 0,97 (29/30)

6. Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) 0,97 (31/32)

7. Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano) 1,07 (30/28)

8. David Soria (Getafe) 1,09 (37/34)

9. Matias Dituro (Celta) 1,12 (38/34)

10. Jan Oblak (Atletico Madrid) 1,21 (41/34)

...

Na vrhu lestvice kandidatov za priznanje zamora je torej nepopisna gneča, o najboljših bodo odločale malenkosti, vsak prejeti zadetek v zaključku sezone. Zato bo želja Courtoisa, da ohrani mrežo nedotaknjeno na nedeljskem mestnem derbiju proti Atleticu, še toliko večja.

Jan Oblak je s petimi priznanji zamora eden izmed treh rekorderjev la lige. Foto: Reuters

V nedeljo zvečer pa se želi izkazati tudi Jan Oblak. Odkar se je leta 2014 pridružil Atleticu, je prestižno priznanje, poimenovano po legendarnem španskem vratarju, prejel že petkrat. S tem se je izenačil na večni lestvici z rekorderjema Antonijem Ramalletsom (1952, 1956, 1957, 1959 in 1960) ter Victorjem Valdesom (2005, 2009, 2010, 2011 in 2012). Škofjeločan je najmanj zadetkov izmed vseh prejel v sezonah 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 in 2020/21, vmes pa sta ga prehitela Čilenec Claudio Bravo (2014/15) in že večkrat omenjeni Belgijec Thibaut Courtois (2019/20), njegov predhodnik pri Atleticu, kjer je navduševal v sezonah 2012/13 in 2013/14. Takrat je visoki Belgijec osvojil priznanje Zamora, tako da v tej sezoni naskakuje že četrto omenjeno priznanje.

Najslabše, odkar brani v Španiji

Thibaut Courtois bo imel v nedeljo zvečer opravka z Oblakovimi soigralci. Foto: Reuters Oblak v tej sezoni beleži najslabše rezultate, odkar redno brani v la ligi. Na 34 tekmah je prejel kar 41 zadetkov, kar znaša 1,12 zadetkov na srečanje. Za primerjavo, ko je Oblak osvajal nagrado, se je lahko pohvalil z bistveno boljšimi povprečji, ki so pričali o zmožnostih jeklene obrambe Simeonejevih varovancev. V sezoni 2015/16 je tako denimo na 38 tekmah prejel zgolj 18 zadetkov (0,47 na tekmo) ter s tem izenačil absolutni rekord, ki ga je v sezoni 1993/94 postavil Francisco Liano (Deportivo).

Nekdanji vratar Olimpije in Benfice je nadaljeval z izjemno statistiko tudi v naslednjih sezonah. V sezoni 2016/17 je tako na tekmo prejel le 0,72 zadetka (21 golov na 29 tekmah), v sezoni 2017/18 je bil še boljši (0,59 – 22 golov na 37 tekmah), v sezoni 2018/19 je bil najboljši s povprečjem 0,73 (27 golov na 37 tekmah), v sezoni 2019/20 je s povprečjem 0,71 (27 golov na 38 tekmah) zaostal le za zmagovalcem Courtoisom (0,59), v prejšnji sezoni, v kateri je Oblak pomagal Atleticu do naslova španskega prvaka, pa ga je krasilo izjemno povprečje 0,66 (25 golov na 38 tekmah).

Atletico bo v nedeljo zvečer lovil dragocene točke v boju za ligo prvakov proti mestnemu rivaliu Realu. Foto: Reuters

V tej sezoni ni tako uspešen, od največjega slovenskega nogometnega zvezdnika je v tem trenutku uspešnejših kar devet vratarjev! Poleg najboljše trojice tudi prvi vratarji Real Sociedada (Remiro – 0,87), Athletica (Unai Simon – 0,97), Barcelone (Ter Stegen – 0,97), Raya Vallecana (Dimitrievski – 1,07), Getafeja (Soria – 1,09) in Celte (Dituro – 1,12).