Navijači Reala zaradi svoje odločitve postali tarča posmeha #video

Nogometni svet je danes poln zgodb na račun sredine poslastice lige prvakov med Real Madridom in Manchester Cityjem, ki so jo po preobratu v zaključku tekme dobili igralci Reala. Nogometaši španskega kraljevega kluba so pred več kot 61 tisoč gledalci na stadionu Santiago Bernabeu poskrbeli za enega največjih povratkov v zgodovini lige prvakov, nekaj navijačev domačega kluba pa je danes postalo tarča posmeha.

Pisala se je 73. minuta povratnega srečanja polfinala lige prvakov med Real Madridom in Manchester Cityjem, ko je Riyad Mahrez zadel za vodstvo sinjemodrih in utišal stadion Santiago Bernabeu. Navijači Reala so bili obupani, pisalo se jim ni nič dobrega, zaradi tega so se nekateri oboževalci kraljevega kluba odločili, da stadion predčasno zapustijo, prepričani, da se njihovi ljubljenci ne bodo več vrnili v igro.

A številni privrženci Reala so odločitev kaj hitro obžalovali, saj je Rodrygo z dvema zadetkoma Madridčane vrnil v igro. Po erupciji navdušenja na stadionu Santiago Bernabeu so se številni privrženci domačega kluba tako želeli vrniti na stadion, a je bilo že prepozno, saj so pravila španskega kluba takšna, da se gledalci, potem ko zapustijo stadion, ne morejo več vrniti.

"Mislil sem, da se nam ne bo uspelo vrniti. Nato sem slišal navdušenje ob prvem zadetku, poskušal sem se vrniti, a mi niso dovolili. Policisti so nas nato prisilili v to, da smo se razbežali. Že 24 let imam kupljeno letno vstopnico, a kaj takšnega se mi še ni zgodilo," je za špansko Marco zunaj stadiona razlagal eden od razočaranih navijačev, ki si je tekmo do konca ogledal preko mobilnega telefona.

Nogomet je tako še enkrat več dokazal, da se tekma nikoli ne konča pred zadnjim sodniškim žvižgom.

