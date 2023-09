V živo: Igra se največji francoski derbi, Elsner slavil drugič

Ranjeni Lyon se je v šestem krogu francoskega prvenstva mudil pri drugouvrščenem Brestu in še poglobil krizo, saj so bili gostitelji boljši z 1:0. Nedelja prinaša večerni derbi na Parku princev, kjer igrata PSG in Marseille (20.45).

Luka Elsner je v nedeljo popoldan z Le Havrom gostil Clermont in dosegel drugo zmago sezone (2:1). Njegovi varovanci so oba gola dali že v uvodnih desetih minutah (Nabil Alioui in Mohamed Bayo). Sezono so začeli z remijem in porazom, nato pa nanizali remi, zmago, remi in zdaj še eno zmago. Zadnjeuvrščeni Clermont je gol dosegel v sodniškem dodatku prvega polčasa, uspešen je bil Cheick Konate.

Brest je ugnal Lyon. Foto: Reuters Brest je z zmago nad Lyonom (1:0) skočil na prvo mesto prvenstvene lestvice pred Nico. Ta je v uvodnem dejanju šestega kroga z 1:0 v petek ugnala Monaco. Za zmago Nice je v sodnikovem dodatku zadel Jeremie Boga, Folarin Balogun (Monaco) pa je pred tem zapravil dve 11-metrovki.

Za novega trenerja PSG-ja Luisa Enriqueja pred velikim francoskim derbijem ni bilo dvoma. "Kylian Mbappe je najboljši nogometaš na svetu," je poudaril španski strateg. Prvi zvezdnik francoskega prvenstva Kylian Mbappe je v izjemni strelski formi, na štirih ligaških nastopih je dosegel kar sedem golov. Na Parku princev je Marseille vodil začasni trener Jacques Abardonado, ki je v četrtek navdušil s predstavo v Amsterdamu, kjer so njegovi varovanci v eni izmed poslastic evropskega večera remizirali z Ajaxom (3:3).

