Gennaro Gattuso novi trener Marseilla

"Zelo sem vesel in ponosen, da sem se pridružil Marseillu. Klub in stadion Velodrome v Evropi slovita po strasti in vnemi," je za klubsko spletno stran Marseilla dejal Gattuso.

Nekdanji italijanski reprezentant in član slovitega AC Milana med letoma 1999 in 2012 je v domovini vodil Palermo, Piso, AC Milan in Napoli, v Švici Sion, v Grčiji OFI Kreto, v minuli sezoni pa špansko Valencio.

Marseille je trenutno na osmem mestu v francoskem prvenstvu. Na šestih tekmah je dosegel dve zmagi, tri neodločene izide in doživel en poraz.

