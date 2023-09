Marseille po treh mesecih spet brez trenerja

"Marcelino ne bo nadaljeval svojega poslanstva pri Olympique de Marseille," so vodilni predstavniki kluba potrdili v današnji izjavi za javnost. To so objavili po burnem ponedeljkovem srečanju z navijači, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Že pred tem so iz kluba sporočili, da 58-letnega španskega trenerja, ki je treniral Sevillo, Villarreal, Valencio in Athletic Bilbao, ne bo na četrtkovi tekmi ekipe proti Ajaxu v Amsterdamu v evropski ligi.

Združenja navijačev so zahtevala odstop predsednika Pabla Longorie in treh njegovih tesnih prijateljev v upravnem odboru. "Marcelinu in njegovim pomočnikom ne dovoljujejo, da bi v dobrih pogojih opravljali funkcijo, za katero smo jih najeli," navajajo pri klubu in se pri tem pridušajo, da gre za "žalostno stanje".

"Upravni odbor Olympique de Marseille se je od prevzema funkcije lotil temeljite preobrazbe organizacijske strukture kluba. S tem povezani razvojni dogodki so namenjeni predvsem vzpostavitvi operativnih standardov, vrednih evropskega kluba na visoki ravni, in izgradnji ekipe, ki je sposobna tekmovati na najvišji ravni," poudarjajo.

Pred tem je ekipo vodil Igor Tudor. Foto: Reuters

"Upravni odbor OM verjame v pregleden in reden odnos s svojimi navijači in vsi v klubu, igralci, trenerji in vodstvo, menijo, da je kritika sestavni del vloge in časti predstavljanja OM na igrišču in izven njega. Po drugi strani pa ne moremo sprejeti osebnih groženj. Ne bomo dopuščali individualnih napadov in kakršnega koli neutemeljenega javnega obrekovanja. Odnos, ki temelji na ustrahovanju, ne more zagotoviti minimalno sprejemljivih pogojev, da bi upravni odbor kluba še naprej vlagal v preoblikovanje OM," so zapisali.

Marseille lani tretji

Marseille je minulo sezono francoskega prvenstva pod vodstvom Igorja Tudorja končal na tretjem mestu s 73 točkami. Pred zmagovalcem lige prvakov iz leta 1993 sta končala prvi Paris Saint-Germain s 85 in drugouvrščeni Lens s 84 točkami.

Marseille po petih krogih francoske lige še ni vpisal poraza in si trenutno z Nico deli tretje mesto na prvenstveni lestvici. Kar za navijače ni bilo dovolj, saj so nezadovoljni zaradi negledljive igre, ki je prišla do izraza pri remiju brez golov proti Toulousu.

Predsednika kluba Longorio je januarja 2021 nastavil ameriški lastnik Marseilla Frank McCourt, potem ko so navijači, jezni na takratnega predsednika Jacques-Henrija Eyrauda, vdrli na klubski trening.

Marcelina naj bi začasno zamenjal eden izmed pomočnikov Pancho Abardonado, nekdanji igralec Marseilla.

