Kek v sredo do fantastičnega rekorda Slovenije?

Nogometno leto 2020 je zaznamovala epidemija novega koronavirusa, ki je močno oklestila urnik in spored tekmovanj. Kljub vsemu se bo leto 2020 zapisalo v zgodovino slovenske članske reprezentance tudi po prav posebnem podvigu, in sicer rekordno majhnem številu porazov. Če sploh bo kateri, saj ima Kekova četa v sredo v Atenah prvovrstno priložnost, da se od leta poslovi brez enega samcatega poraza!

Odkar je Slovenija leta 1994 vstopila v mednarodna nogometna tekmovanja in začela igrati dvoboje, ki štejejo za (kvalifikacijske) točke, se ni prav nikoli primerilo, da bi koledarsko leto končala brez poraza. Še več, nikoli se ni zgodilo tudi, da bi v enem letu izgubila le enkrat. Nikoli. Vedno je doživela vsaj dva poraza ali več.

Zato se bo v nogometnem letu 2020, ki bo v almanahih ostalo zapisano kot eno najmanj prijaznih ne le do športa, ampak življenja nasploh, pisala zgodovina. V letu, v katerem je zaradi epidemije novega koronavirusa odpadlo ogromno reprezentančnih in klubskih tekmovanj, evropsko prvenstvo pa je prestavljeno na poletje 2021, bo Evropska nogometna zveza (Uefa) pod streho vendarle spravila drugo izvedbo lige narodov. Slovenska članska reprezentanca jo bo sklenila s tekmo v Atenah. Osmo v tem letu, v katerem je za zdaj še neporažena, saj je petkrat zmagala, dvakrat pa remizirala.

Kekova četa lahko v Atenah ubije več muh na en mah

Slovenska reprezentanca je v uvodnem krogu lige narodov v Stožicah remizirala z Grčijo (0:0). Foto: Grega Valančič / Sportida Tako se ji v sredo obeta zgodovinski izziv, saj bi lahko s tem, ko bi ostala neporažena na grških tleh, na en mah ubila kar nekaj muh. Zagotovila bi si prvo mesto v tretji skupini lige C, ki ji omogoča napredovanje v višjo kakovostno ligo ob naslednji izvedbi lige narodov, ostala bi v krogu kandidatov za dobitnika posebnega povabila za udeležbo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022, hkrati pa bi prvič v zgodovini, odkar se udeležuje mednarodnih tekmovanj, končala koledarsko leto brez poraza.

Če bi se Sloveniji v sredo posrečil celo veliki met in bi ligo narodov sklenila z zmago v Grčiji, bi bila to sploh njena prva zmaga nad nekdanjimi evropskimi prvaki (2004), s katerimi se bo pomerila že sedmič, hkrati pa bi izenačila rekord največjega števila zmag v koledarskem letu, ki za zdaj znaša šest. Dosegla ga je v letih 1999 (selektor Srečko Katanec), 2010 (Matjaž Kek) in 2013 (Katanec), letos pa je pod vodstvom Mariborčana pri petih, a je tudi potrebno priznati, da za razliko od prej naštetih let ni imela opravka s tekmecem iz višje kakovostne skupine evropskega nogometa. Vknjižila je pet zmag (dvakrat nad Kosovom in Moldavijo, enkrat nad San Marinom), remizirala pa z Azerbajdžanom in Grčijo.

Učinek slovenske nogometne reprezentance v koledarskih letih:

Leto Tekme Zmage Remiji Porazi 2020 7 5 2 0 2019 10 4 2 4 2018 9 1 3 5 2017 6 2 1 3 2016 9 3 4 2 2015 9 3 2 4 2014 8 2 0 6 2013 10 6 0 4 2012 8 2 2 4 2011 9 3 2 4 2010 11 6 2 3 2009 10 5 1 4 2008 9 3 1 5 2007 11 3 3 5 2006 8 3 1 4 2005 9 1 3 5 2004 9 2 3 4 2003 10 4 3 3 2002 11 4 2 5 2001 12 5 5 2 2000 11 4 5 2 1999 12 6 3 3 1998 9 2 2 5 1997 6 1 1 4 1996 8 1 3 4 1995 8 4 0 4 1994 10 4 4 2 1993 2 1 0 1 1992 2 0 2 0 Skupno 253 90 62 101

Leta 1999 in 2001 kar ducat tekem

Slovenija je v obdobju državne samostojnosti uvodni tekmi sicer odigrala že leta 1992. Obe sta bili prijateljski, na dvobojih v Talinu in Larnaki pa se je proti Estoniji in Cipru razšla z remijem (1:1). Tako je brez poraza končala že koledarsko leto 1992, v katerem pa podobno kot leta 1993, tudi takrat je odigrala zgolj dve prijateljski tekmi, ni imela opravka prav z nobenim dvobojem, na katerem bi se potegovala za točke.

Srečko Katanec je leta 2013 s slovensko reprezentanco vknjižil šest zmag in štiri poraze. Foto: Vid Ponikvar

Kvalifikacijske tekme je začela igrati leta 1994, od takrat pa je bila še vsako leto dejavna na tekmah za točke, bodisi v kvalifikacijah (dodatnih kvalifikacijah) na največjih tekmovanjih ali pa ligi narodov. Od takrat naprej je vsako leto odigrala najmanj šest tekem, največ pa v letih 1999 in 2001, ko so navijači stiskali pesti za nogometaše s podobo Triglava na dresu kar 12-krat. Letos bo zaključila leto z osmimi tekmami, že zdaj pa je jasno, da bo to leto z najmanjšim številom porazov. Vprašanje je le, ali bo ta številka ena ali nič.