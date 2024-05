Vodstvo Olimpije, na čelu s predsednikom Adamom Deliusom in direktorjem Igorjem Barišićem, po slovesu Zorana Zeljkovića in njegove ekipe, ni uspelo zagotoviti novega trenerja. Za to bo vodenje ljubljanske Olimpije v Mariboru prevzel kar športni direktor Olimpije, Goran Boromisa.

Goran Boromisa verjame, da je to trenutno najboljša odločitev in da bodo po derbiju iskali novega trenerja oziroma dolgoročno rešitev za prihajajočo sezono.

"Verjamemo, da je to najboljša odločitev v tem trenutku"

"Po prekinitvi sodelovanja z Zoranom Zeljkovićem smo morali nadaljevati s pripravo na večni derbi. Vemo, kaj nam ta tekma prinaša in verjamemo, da bo Olimpija naredila vse, da to tekmo zmaga. V Mariboru bom tekmo vodil jaz skupaj s strokovnim štabom, ki mu zaupam. Verjamemo, da je to najboljša odločitev v tem trenutku. Nato pa bomo iskali novega trenerja oziroma dolgoročno rešitev za prihajajočo sezono," je povedal Boromisa, ki med drugim tudi pravi, da menjava trenerja po navadi prinese pozitiven šok.

"Gremo tekmo po tekmo, do konca sezone nas čakata še dve. Najprej Maribor, nato Bravo. Po pogovorih z vodstvom kluba in kapetanom ekipe smo prišli do zaključka, da moramo združiti svoje moči in tekmo dobro oddelati. Igralci se zavedajo, da bodo tokrat morali še kako opraviti svoj del, prevzeti odgovornost in Olimpijo prikazati v najboljši luči. Vemo, da glede na trenutno stanje v 1. SNL, lahko že drugo mesto prinese veliko več v Evropi. Motiv je zato vsekakor še večji."

