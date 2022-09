Evforija narašča: Union znova slavi in je pet točk pred Bayernom

Še na četrti zaporedni tekmi nemške bundeslige je Bayern München ostal brez zmage. Z 1:0 ga je premagal Augsburg. Edini gol na tekmi je zabil Mergim Berisha. Že v lanski sezoni je Augsburg Bayernu prizadejal en poraz (od skupaj le petih). Za presenetljivo vodilnim Unionom iz Berlina zaostajajo že pet točk. Ti so še naprej neporaženi. Za peto zmago so z 2:0 premagali Wolfsburg.

Bayern na zadnjih štirih tekmah prve bundeslige ni dosegel zmage. Pred porazom z Augsburgom je trikrat remiziral (Stuttgart, Union Berlin, Borussia Mönchengladbach). Izbranci trenerja Juliana Nagelsmanna so imeli v zahodnem delu Bavarske absolutno premoč, a je bil domači vratar, Poljak Rafal Gikiewicz, izjemno razpoložen in je svojo mrežo pustil nedotaknjeno. Mož odločitve je bil 24-letni Mergim Berisha, zmagoviti gol je za tretjo zmago Augsburga v tej sezoni zabil v 59. minuti. Bayern v nemškem prvenstvu ni zabil gola prvič po 87 tekmah!

Bavarci so v zadnjem delu tekme pritisnili z vsemi topovi, v peti minuti sodnikovega podaljška se je napadu pridružil tudi vratar Manuel Neuer, njegov strel z glavo pa je Gikiewicz bravurozno zaustavil in rajanje v Augsburgu se je lahko začelo.

S 17 točkami na lestvici bundeslige še naprej vodi Union Berlin. Ob dveh remijih imajo še pet zmag. Peto so dosegli proti predzadnjemu Wolfsburgu (2:0). Na sedmih tekmah so dobili vsega štiri gole. Kljub razliki na lestvici so se dolgo mučili z gosti, šele v drugem polčasu sta jih strla Jordan Siebatcheu (54.) in Sheraldo Becker (77.). Če pogledamo še proti prejšnji sezoni, je Union brez poraza že 14 zaporednih tekem.

Navijaška kulisa v Dortmundu. Foto: Reuters Leipzig v tej sezoni kaže slabe predstave. V Mönchengladbachu je doživel tretji poraz, ob dveh remijih in dveh zmagah pa je trenutno na 12. mestu v 18-članski bundesligi. Za Borussio sta zadela Jonas Hofmann (11., 35.) in Alžirec Ramy Bensebaini (53.), nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl pa je igral celo tekmo.

Borussia iz Dortmunda je v porurskem obračunu premagala Schalke z 1:0. Zmagoviti gol je zabil komaj 17-letni Youssoufa Moukoko v 79. minuti.

Wir lieben Borussia Dortmund! pic.twitter.com/FH03QKAan3 — Borussia Dortmund (@BVB) September 17, 2022

Nemško prvenstvo, 7. krog: Petek, 16. september:

Mainz : Hertha Berlin 1:1 (0:1) Sobota, 17. september:

Augsburg : Bayern München 1:0 (0:0)

Bayer Leverkusen : Werder Bremen 1:1 (0:0)

Borussia Dortmund : Schalke 1:0 (0:0)

Stuttgart : Eintracht Frankfurt 1:3 (0:1)

Borussia Mönchengladbach : RB Leipzig 3:0 (2:0)

Kevin Kampl je igral celo tekmo za Leipzig. Nedelja, 18. september:

Union Berlin : Wolfsburg 2:0 (0:0)



17.30 Bochum - Köln

19.30 Hoffenheim - Freiburg