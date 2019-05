Bayer Leverkusen že v prvem polčasu izenačil rekord bundeslige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rdeči biki so proti Mainzu vodili že s 3:1, pa mu nato dopustili vrnitev in se morali na koncu zadovoljiti z delitvijo točk.

Rdeči biki so proti Mainzu vodili že s 3:1, pa mu nato dopustili vrnitev in se morali na koncu zadovoljiti z delitvijo točk. Foto: Guliver/Getty Images

V 32. krogu nemškega prvenstva sta se na zadnji tekmi pomerila Bayer Leverkusen in polfinalist evropske lige Eintracht Frankfurt. Domači so že prvi polčas dobili s 6:1, s čimer so izenačili rekord doseženih golov v enem polčasu. Ekipi sta skupaj dosegli sedem zadetkov, kar se v prvem polčasu tekem v nemškem prvenstvu ni zgodilo še nikoli. Moštvi sta za sedem zadetkov potrebovali 36 minut, s tem pa sta postavili tudi končni izid.